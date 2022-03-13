中醫：無事服清瘟削抵抗力 久服增臟腑負擔

蠶豆症患者服用或致溶血

彭明慧解釋，Omicron病毒屬風熱、疫毒，患者多有熱症，常見喉乾、喉傷、肺燥、眼澀等，而連花清瘟膠囊及金花清感顆粒均有清熱解毒功效，適合有喉痛徵狀的患者服用；若患者脾胃功能欠佳、嘔吐、腹脹、食慾欠佳、肚屙，則可服用藿香正氣片。

彭明慧提醒，蠶豆症患者不宜服用連花清瘟膠囊及金花清感顆粒等清熱解毒藥物，否則或引起溶血反應，而且兩款藥有炙麻黃，含麻黃鹼，或會令人心跳加速，故有心悸、高血壓者，服用前應先問中醫師。另外，連花清瘟膠囊含大黃，有輕瀉作用，且有去瘀功效，孕婦尤其是懷孕12周或以下服用，有流產風險，故應先諮詢中醫師，而本身有輕微腹瀉者則建議焗陳皮送藥。

綜觀3款藥物，彭明慧說其藥性平和，可於發病時服用，惟「中病即止」，意即病情好轉就應停藥，故新冠患者染疫後第6、7日，快速檢測若轉陰性，可於第8天起逐漸減少藥量；而患者在開始服用及減劑量前，亦最好先諮詢中醫師。

（新冠疫情）