內地捐藥 邱騰華曾指須中醫處方 中醫：毋須處方 林鄭：派發「看門口」用

【明報專訊】內地向香港捐贈3款中成藥，負責醫療物資保障工作小組的商務及經濟發展局長邱騰華上月曾稱有關藥物須中醫處方，並要審慎使用；昨日他說中央已透過內地生產商將37.4萬盒中成藥運抵港，部分在地區分發。特首林鄭月娥回應稱，派發有關中成藥不代表市民要立即服用，而是要「看門口」，市民領藥後不清楚是否適用，可預約網上中醫會診。
林鄭：有不清楚 可網上問中醫
註冊中醫師彭明慧稱有關藥物屬中成藥類別，毋須中醫處方。食衛局昨回覆稱，因應不同人的體質、病因和病情，適合使用的中藥亦有所不同，為保障健康和用藥安全，市民在服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見。
內地贈港的中成藥為「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」和「藿香正氣片」。邱騰華2月25日在財政預算案記者會表示，初步向中央要求的物資主要交衛生署及醫管局，據他了解，衛生署會用作治療，須由中醫處方，並要審慎使用。昨日抗疫記者會上，他稱中央已透過內地生產商將3款共45萬盒有效治療新冠病毒的中成藥給予香港，當中37.4萬盒已抵港，而政府會在圍封強檢的大廈或地區向居民派發。
被問到服中成藥需視乎個人體質，對不適用者或不利，林鄭月娥回應稱，中央捐贈的中成藥已獲豁免或核准，可在港使用及在藥房買到，市民要檢視盒內提示，「不是說派發時一定要立即用，某程度係『看門口』，待有需要而又覺得自己體質合適才用」。她說盒上有提示建議服藥前可詢問中醫師，市民領取後若不清楚是否適用，她鼓勵預約網上中醫會診。
麥美娟：有提長者只用於治療
記者翻查連花清瘟膠囊盒上的字句和說明書，均無寫有預防作用，只寫不可長期服用或「遵醫囑」。工聯會立法會議員麥美娟說，幾千個求助個案不乏獨居長者，義工團隊有額外提醒長者，中成藥只用於治療，而非預防。民建聯議員劉國勳稱，自2月底收到逾6000宗求助，由於物資有限，團隊只會向有確診者的家庭派發中成藥。選委會界別議員梁毓偉稱，全港社區抗疫連線聯同香港青年聯會義工團隊明日派發抗疫物資，當中包括中成藥，內附宣傳單張提醒接收的1萬個家庭，服用前要閱讀說明書，有需要時詢問醫生或中醫師。
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