內地捐藥 邱騰華曾指須中醫處方 中醫：毋須處方 林鄭：派發「看門口」用

林鄭：有不清楚 可網上問中醫

註冊中醫師彭明慧稱有關藥物屬中成藥類別，毋須中醫處方。食衛局昨回覆稱，因應不同人的體質、病因和病情，適合使用的中藥亦有所不同，為保障健康和用藥安全，市民在服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見。

內地贈港的中成藥為「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」和「藿香正氣片」。邱騰華2月25日在財政預算案記者會表示，初步向中央要求的物資主要交衛生署及醫管局，據他了解，衛生署會用作治療，須由中醫處方，並要審慎使用。昨日抗疫記者會上，他稱中央已透過內地生產商將3款共45萬盒有效治療新冠病毒的中成藥給予香港，當中37.4萬盒已抵港，而政府會在圍封強檢的大廈或地區向居民派發。

被問到服中成藥需視乎個人體質，對不適用者或不利，林鄭月娥回應稱，中央捐贈的中成藥已獲豁免或核准，可在港使用及在藥房買到，市民要檢視盒內提示，「不是說派發時一定要立即用，某程度係『看門口』，待有需要而又覺得自己體質合適才用」。她說盒上有提示建議服藥前可詢問中醫師，市民領取後若不清楚是否適用，她鼓勵預約網上中醫會診。

麥美娟：有提長者只用於治療

記者翻查連花清瘟膠囊盒上的字句和說明書，均無寫有預防作用，只寫不可長期服用或「遵醫囑」。工聯會立法會議員麥美娟說，幾千個求助個案不乏獨居長者，義工團隊有額外提醒長者，中成藥只用於治療，而非預防。民建聯議員劉國勳稱，自2月底收到逾6000宗求助，由於物資有限，團隊只會向有確診者的家庭派發中成藥。選委會界別議員梁毓偉稱，全港社區抗疫連線聯同香港青年聯會義工團隊明日派發抗疫物資，當中包括中成藥，內附宣傳單張提醒接收的1萬個家庭，服用前要閱讀說明書，有需要時詢問醫生或中醫師。

（新冠疫情）