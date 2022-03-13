男子急換肝 妻稱曾服清瘟止痛藥 曾患乙肝沒染疫 中醫學院學者：肝病者兩藥同服傷害大

暫無證據顯示藥物所致

消息人士向本報稱，一名50餘歲沒染疫男子於上周四（10日）接受肝移植手術，他轉到瑪麗醫院時已昏迷，未能錄取詳細病歷，因此不確定他曾否服用連花清瘟膠囊，而患者病情較複雜，暫未有證據顯示是由藥物引致。消息稱他曾患乙型肝炎，其妻報稱他出現眼黃、小便呈茶色前，曾服中藥及西藥，包括止痛藥及小量蓮花清瘟膠囊等。

醫管局總行政經理何婉霞昨在疫情記者會沒回應上述個案，只稱不同人體質、病因、適合使用中藥的情况等都不同，市民服藥前應諮詢中醫師，醫管局中醫部設熱線1834 511。

內地捐港的3款中成藥包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」和「藿香正氣片」，共45萬盒，商經局長邱騰華上月25日曾稱有關中成藥須中醫處方。他又稱，若有需要，政府樂意將剩餘中成藥與民眾分享，但中成藥屬藥物，須保持審慎。政府其後將部分中成藥交民間團體派發。選委會界別議員梁毓偉稱，全港社區抗疫連線及香港青年聯會義工團包裝的抗疫物資有中成藥，內附單張提醒服用前閱說明書，有需要時詢問醫生或中醫師。

鍾志豪：清瘟成分較高肝毒性

只作治療 不可作預防

中大中醫學院發展部主任鍾志豪稱，連花清瘟含大黃及廣藿香，據現有文獻，其化學成分較其他藥材有較高的肝毒性，如不恰當使用，例如過量服用或與其他中西藥同服，有可能傷肝。他說，如本身已有肝病，並同時服連花清瘟及撲熱息痛，對肝臟損害之大有可能導致換肝，惟他強調每人體質不同，仍需查明患者整體狀况，才能確認相關可能，不應單憑連花清瘟含相關成分便斷言藥物有毒性。他又稱，肝病者不是一刀切不能服連花清瘟，最好先諮詢中醫，並按說明書劑量服用。

西醫：過量撲熱息痛亦傷肝

港大外科學系名譽臨牀教授陳詩正稱，各人對撲熱息痛承受力不同，受其肝功能及體型影響，肝硬化、體重較輕者承受力較低，一般如一日服逾8粒劑量為500毫克的撲熱息痛，肝臟需同時分解大量物質，負荷過大會造成損害，如一日服40粒，或需換肝甚或致命，但如患者及時入院接受解藥治療，則尚有機會逆轉。

有資深腸胃肝臟科醫生稱，中藥及西藥都由無數化學物質組成，人體吸收後主要靠肝處理及排出，香港約一成人患乙肝，病毒能消失的機會僅0.5％。他說中成藥或含抑制免疫系統成分，例如治療喉痛消炎成分如天然植物類固醇，再加上服用可減弱肝臟排毒功能的撲熱息痛，有可能令乙肝病毒量突然上升而引發急性肝炎，導致肝衰竭。他強調不可說有乙肝者就不可服連花清瘟，要弄清該個案是否由藥物引致肝衰竭。

明報記者

（新冠疫情）

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