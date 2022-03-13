部分企業擬准復陽上班 有飲食界憂傳客暫不跟

林鄭：經風險評估 考慮城市人手

行政長官林鄭月娥昨在抗疫記者會稱，每項舉措都經過風險評估，並獲衛生當局認同，尤其當病毒量低、傳播力不強，考慮到城市運作的人手需要，作出有關安排；她未回應措施日後是否適用於一般市民。她說最新顯示有2萬多名公務員染疫，佔整體約13%，不少人已復工。

歐家榮：再陽或因殘餘病毒 風險極低

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《星期六問責》稱，政府或因大量公務員確診，人手緊張，最新安排為「折衷的方法」。他說使用快速抗原測試，很多時Ct值低於30，即仍有小量病毒，才會出現兩條線（陽性）。他說視乎發病期，假如已發病逾7日，病人已有抗體，若上班戴好口罩，風險可減至最低，「但不是零風險」。他認為若仍咳嗽，暫時不應上班。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，康復後短時間再檢測陽性，或因殘餘病毒，傳播風險極低，不算二次感染。

本報向14間銀行、地產商及公營機構查詢會否跟隨政府做法。港燈回覆稱未收到同事「復陽」的報告，如遇有關情况，將根據員工健康、工作需要及政府最新指引，安排員工休息、在家工作，或以加強社交隔離措施返回崗位。港鐵稱會參照衛生署指引，適時檢視相關復工安排。

議員稱可增勞動力 促政府解說釋慮

批發及零售界立法會議員邵家輝稱，就如假期及薪金調整，政府一般能起帶頭作用，估計大部分企業會跟隨政府做法。他說私人企業多僱員染疫，致不少商舖暫時停業，若「復陽」後不會傳播病毒，措施有利提升企業勞動力。他說政府須加強解說以釋除市民疑慮，否則或令顧客不敢光顧有「復陽」員工的商舖。中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦稱，須考慮員工「復陽」後的病毒量及公司人手需求，有關做法可紓解人手不足問題，「僱主也希望同事能上班」。

稻苗學會主席、金記控股主席徐汶緯認為「風險再低都有風險」，飲食業不應讓檢測呈陽性的員工上班，一旦傳播病毒給客人，比起員工放假或停業影響更大。他說自農曆新年，旗下三分之一食肆暫時停業，主要因員工染疫或成為密切接觸者。他說與其放寬上班安排，不如嚴謹執行防疫措施，令疫情盡快完結，否則人手短缺問題只會「無限輪迴」。

明報記者

（新冠疫情）