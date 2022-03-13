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港鐵青衣站 科興接種中心啟用

【明報專訊】政府在港鐵青衣站增設社區疫苗接種中心，為所有3歲或以上的人提供科興疫苗接種，前日啟用。現場所見，有家長帶同小孩登記接種。

（政府新聞處）

（新冠疫情）

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