港鐵青衣站 科興接種中心啟用

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2022年3月13日星期日
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【明報專訊】政府在港鐵青衣站增設社區疫苗接種中心，為所有3歲或以上的人提供科興疫苗接種，前日啟用。現場所見，有家長帶同小孩登記接種。
（政府新聞處）
（新冠疫情）
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新冠疫情
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