搗無牌吧派對房拘27人 票控17人違防疫

元朗警區反三合會行動組昨凌晨約2時搜查元朗宏業東街21至35號一幢工業大廈，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中檢獲逾800罐啤酒、一批影音器材及酒吧設備等。一名33歲姓黃本地男負責人被捕，涉無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，以及違反《預防及控制疾病規例》（第599F章）。場內25至39歲7男3女涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，並涉違反限聚令被票控。

深水埗警區反三合會行動組前日在青山道489至491號一幢工廠大廈，搗破一間懷疑無牌酒吧，檢獲約250罐啤酒及一批烈酒等。一名40歲有三合會背景本地男子被捕，涉無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，以及違反第599F章。另外23至47歲8男6女涉在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。

葵青警區反三合會行動組前日突擊搜查區內多個工業大廈單位，搗破一間違規經營的派對房間。其中17至32歲2男2女，涉違第599F章被票控，另一名20歲的男負責人則涉違第599F章被捕。觀塘警區特別職務隊同日突擊搜查區內多間派對房間，至晚上約11時發現有2男1女在成業街15至17號一個工廈單位內聚會。3人28至32歲，涉違反「限聚令」被票控。

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