遭圍封3廈逾一成初陽

另外，同樣在前日圍封的何文田愛民邨敦民樓，1400個檢測居民中發現223宗初步陽性個案，即佔全體居民近16%；觀塘安達邨俊達樓有共1440人檢測，揭134宗新冠初步陽性個案及20宗檢測結果不確定個案，初步陽性比率亦達9.3%。另一個圍封強檢的青衣長亨邨亨麗樓，1760人接受檢測，找到43個初步陽性個案。

友愛邨封兩廈 向居民派連花清瘟

昨日政府繼續進行多幢大廈的圍封強檢行動。屯門友愛邨愛義樓及愛樂樓分別在昨日下午2時及3時圍封強制檢測，當局表示大廈排放污水樣本對新冠病毒呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者。昨午所見，有工作人員向居民派發連花清瘟膠囊。前日有大廈被圍封的東頭（二）邨、何文田愛民邨及觀塘安達邨均再添一幢大廈被圍封，分別為偉東樓、信民樓及賢達樓。昨日被圍封強檢的還有屯門翠寧花園第一座、黃大仙竹園南邨雅園樓。

除此之外，多區屋苑繼續驗出污水含新冠病毒，包括南區的置富花園、薄扶林花園及鴨脷洲大街一帶住宅；屯門區的寶田邨及田景邨；葵青區的葵涌邨及東區的翠灣邨、杏翠苑及翠樂邨。當區民政事務處今日起將為該區約10萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發快速抗原測試包。

（新冠疫情）