40至49歲接種100.05% 政府：包難民雙程證

本報前晚發現，40至49歲年齡層接種率超越百分百，達100.01%，截至昨晚8時該年齡層接種率達100.05%。

政府發言人回應稱，疫苗接種計劃合資格接種者除香港居民，還有部分非香港居民，包括持「往來港澳通行證」（俗稱「雙程證」）獲准逗留香港、毋須延期也可在逗留期限打兩針的訪客，免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認為難民的人，以及其他合資格訪客，這些合資格接種的非香港居民或未有包含在合資格接種人口基數內。

發言人又稱，有關的人口基數是根據最新人口估算數字，與實際情况或會有偏差。

何栢良：宜加說明免誤解

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，市民要明白，政府現時統計接種率的方法，總人口接種比率及部分年齡層接種比率需要超過100%，才真正達到完全覆蓋接觸。他又說，統計數字一向是按特定方法所作的一個估算，故香港的人口數字都經常修正，若政府在疫苗接種網頁加入詳細說明計算及統計方法，市民就不會誤解。

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