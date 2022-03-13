羅致光：研放寬院舍規定助閉環

放寬外勞 一周批出數百人

截至昨日，第五波疫情共有約6330名安老院舍職員染疫，羅致光稱，院舍在疫情前已有近兩成職位空缺，連同近日因確診及列為密切接觸者的員工，幾乎減少一半人手。當局早前公布有時限地放寬「補充勞工計劃」部分規定，包括容許津助院舍申請輸入護理員，他透露，勞工處過去一周共批出99宗申請，涉數百名外勞，希望「救兵」能盡快從內地來港協助，讓院舍壓力「可以放鬆少少」。他又稱，有關程序亦完全放寬，否則「第五波完咗都未得」。

另外，社署計劃聘用1000名臨時合約照顧員，支援暫託中心照顧來自院舍的輕症或無病徵染疫長者，羅形容，過程「不是非常順利」，並重申會同時招聘內地及本地員工。

羅倡閒置房變宿舍 信義會盼准用途豁免

基督教香港信義會社會服務部（下稱「機構」）回覆本報查詢稱，目前已利用院舍部分活動室或治療室為職員提供臨時休息或度宿空間，部分院舍亦會使用物理治療室的物理治療牀。機構表示，如政府有明確的指引和用途豁免，將歡迎利用活動室、空餘牀位，或在院外空地設貨櫃，為院舍員工提供臨時住宿。惟院舍員工較難租用附近酒店作臨時住宿，機構盼政府盡快提供政策及措施處理。另外，機構正籌款支援院舍職員的生活津貼、改建隔離設施或休息場地的費用等。

（新冠疫情）