未打針院友 劉宇隆倡隔離停服務 許樹昌：照顧者或帶毒非零風險 安老界：如間接強制接種

劉宇隆在港台《星期六問責》指出，反對打針的家屬應負上責任，而當局應考慮逆向隔離未有接種疫苗的院舍長者，甚至拒絕讓其享用老人服務。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在同一節目回應稱，逆向隔離「是一個新鮮概念」，反問「安排安全屋住多久？」「家屬可否探望？」而照顧者同樣能無徵狀將病毒帶入內，故未必完全無風險。許相信這批不欲家人接種疫苗的人亦留意到大部分死亡個案沒接種疫苗，「客觀數據真的無理由不讓親屬打針」。

料拒接種家屬自有考慮 陳志育籲人性化處理

對於劉宇隆建議拒絕為家屬反對接種疫苗的院舍長者提供老人服務，安老服務協會主席陳志育形容是將打針變成「間接的強制」，家屬身為長者的至親，在凶險疫情下仍堅拒打針，應有其考慮，建議有關部門從人性角度出發，「尊重生命同考慮之中要取得平衡」。

政府早前表示，目標在本周五（18日）前為全港過千間院舍所有合適長者接種首劑疫苗。陳志育指出，政府現時目標清晰，每間院舍均有指定機構跟進，加上大部分長者已獲醫生評估，能迅速完成接種程序，他以其安老院舍為例，不需一小時就能為逾70名長者接種疫苗，相信過百隊外展隊「馬不停蹄」下，政府能在周五前完成目標。他指出，以往院舍為長者接種疫苗時，「方方面面」都遇到困難，但形容問題「一環勾一環」，不能將院舍接種速度緩慢的責任推給任何人，但說「如果政府一早協調，可能打得快啲」。

安老院舍有近2000院友離世，勞福局長羅致光昨在now新聞台《大鳴大放》表示，最大原因與長者沒接種疫苗導致院舍傳播有關，因未接種疫苗市民容易染疫，加上安老院友多為長期病患，免疫力較差，染疫後病毒量可以相當高，導致院舍出現傳播。被問及當初是否應強制院舍長者打針，他稱「自己經常有這個考慮和想法」，惟在港強制打針「相當困難」。

劉澤星：多照顧者染疫 拖慢長者送院

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在商台《政經星期六》表示，院舍中若有一兩名院友感染，很快就會傳染其他長者，而近日院舍亦有不少照顧者染疫，令照顧者人手減少，染疫長者送院慢了，長者染疫後臥牀數日，「入到來醫院都散晒」。他又說，日前病人在急症室要等候「一陣」，真正可開始治療已經遲了，故長者情况會較差。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，有其餘方法鼓勵院舍長者接種疫苗，如繼續游說家屬，未必需要使用「比較極端」的建議。彭稱老人服務對長者有一定需要，拒絕為未打針長者提供服務或影響其生活必需，接種疫苗與公共衛生、病人個人權益有關，市民及政府均應平衡個人權利及集體利益。他建議在陸續啟用的隔離設施為未打針長者提供閉環管理。

明報記者

（新冠疫情）