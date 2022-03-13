殯業指死亡文件處理慢 加火化次數未爆滿 政府：一般申請可即日完成

從事殯儀業界的A先生（化名）向本報稱，公眾殮房位置緊張，但很多時在急症室離世者，被送到公眾殮房後，家屬需等待警方聯絡、認屍，再見過法醫後才可開始「訂爐」等，「以前兩三日就會聯絡家屬，最近最快都要一個禮拜」。

業界：等聯絡最快一周 過往兩三日

完成上述步驟後，A說家屬會到長沙灣政府合署的九龍死亡登記處辦理死亡證、註冊火化及訂火葬爐三個步驟。不過，他說過往兩小時能處理全部文件登記，但近期「上去就是不斷等」，甚至有時要第二日再來才可完成。

他說，食環署增加火化次數，但沒安排人手加快處理文件，加開火化次數亦無補於事。據食環署網上預訂火葬服務系統，截至昨晚8時半，未來15日在鑽石山、哥連臣角及和合石火葬場分別有34、332及281個時段可選擇。

稱有家屬憂禁足延白事

此外，A說3月不斷傳出全民強制檢測、封城禁足等消息，「的確讓人不知所措。假如我們定了某一日，預約好場和爐，突然說不能出街，點算？」他又說，部分客人因而會說「不如3月不要做（喪事）」。他又說：「醫管局跟我們說，要盡早取得遺體，但拿了，我放在哪？未有文件，我如何拿？Book一個爐都要時間」。

入境食環衛署：已增人手處理

入境處、食環署及衛生署均回覆表示一般申請可於即日完成。入境處稱，近日調配額外人手應付死亡登記服務增加的需求，服務不設限額，一般而言於入境處櫃枱辦理死亡登記可在約10至15分鐘內完成登記程序。入境處稱，申報人取得籌號後毋須在登記處等候，可在預計的服務時間返回登記處辦手續，配合在疫情期間減少人群聚集。衛生署回覆表示，有關申請火葬許可證的安排可按服務承諾於一小時內完成，衛生署會在有需要時延長服務時間。食環署表示，政府已經梳理最近與殯儀業界的網上研討會蒐集到的意見，會積極跟進。另外，3個部門亦指已增加人手處理文件申請程序。

（新冠疫情）