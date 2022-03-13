死亡中位數85歲 許樹昌：六成長者不急救

被問港死亡率高原因

許：平均壽命高 九成死者未打針

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《星期六問責》被問到香港死亡率為何比其他地區高，他解釋本港九成死亡個案未有接種疫苗，而香港平均壽命高於世界其他地方，絕大部分死亡個案已有長期病患在先，「好多情况都非常差」。

歐家榮昨在疫情記者會表示，第五波疫情死亡個案中，60歲或以上有3351人，佔所有死亡個案95.3%；其中80歲或以上有2459人死亡。

另外，在80歲或以上的死亡個案中，有91.4%未完成疫苗接種；同年齡層未完成接種者死亡率12.1%，而接種兩針者的死亡率為3%。

許樹昌在節目中說，新冠死亡中位數為85歲，「非常高」；入院更有接近六成長者個案「已經決定不會急救」，故能解釋為何本港死亡數量比較高。他又認為，假設將來疫情回落，相信死亡個案亦會愈來愈少。

（新冠疫情）