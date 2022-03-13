快測上載證明連結24小時失效 免統計滯後

現時快速測試陽性的市民可透過政府的申報平台呈報資料，之後會收到政府短訊，內附連結讓申報者上載抗原測試照片和身分證等資料。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，由明日開始，市民收到短訊後，要在24小時內上載證明，否則連結會失效，而近日已申報並收到短訊者，其連結亦會一併在明日失效。

有人隔三四日始上載證明

歐家榮解釋，部分市民申報資料後隔兩三日才上載資料核實，例如前日完成申報的個案當中，小部分是在3月7、8日採樣，或令陽性個案計算滯後。

至於快速測試陽性者如何取得病假紙，歐家榮說，新申報快速測試陽性的病人會收到政府發出的隔離令，列明隔離日期，相信在絕大部分情况下可視作病假紙。至於早前有病人等候時間較長，至康復仍未能入院或隔離設施，政府稍後會以短訊通知患者如何取相關證明，希望數周內落實。

有核酸陽性者多日未收隔離令

歐家榮：系統將改良 日後自動發

此外，部分經社區檢測中心核酸檢測陽性的病人，在網上申報資料後多日未收到隔離令，歐家榮說，核酸檢測陽性者申報自己和家人資料後，系統會自動向家人發出檢疫令，但暫未自動為病人發出隔離令，短期內會改良系統，日後將可自動向病人發出隔離令。

（新冠疫情）