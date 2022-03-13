快測上載證明連結24小時失效 免統計滯後

【明報專訊】政府推出快速抗原測試申報平台近一周，截至昨日公布數字，首5日共有逾6.4萬宗完成申報程序的呈報個案，衛生防護中心表示，部分申報者收到政府短訊後，隔兩三日才上載證明，或令陽性個案計算滯後，故此由明日起，申報者收到當局短訊後，須在24小時內上載證明，否則上載證明的連結會失效。此外，當局擬在數周內交代早前未能入院或入隔離設施者如何取得相關證明，稍後亦會改良系統，核酸檢測陽性者申報資料後，亦可自動即時獲發隔離令。
現時快速測試陽性的市民可透過政府的申報平台呈報資料，之後會收到政府短訊，內附連結讓申報者上載抗原測試照片和身分證等資料。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，由明日開始，市民收到短訊後，要在24小時內上載證明，否則連結會失效，而近日已申報並收到短訊者，其連結亦會一併在明日失效。
有人隔三四日始上載證明
歐家榮解釋，部分市民申報資料後隔兩三日才上載資料核實，例如前日完成申報的個案當中，小部分是在3月7、8日採樣，或令陽性個案計算滯後。
至於快速測試陽性者如何取得病假紙，歐家榮說，新申報快速測試陽性的病人會收到政府發出的隔離令，列明隔離日期，相信在絕大部分情况下可視作病假紙。至於早前有病人等候時間較長，至康復仍未能入院或隔離設施，政府稍後會以短訊通知患者如何取相關證明，希望數周內落實。
有核酸陽性者多日未收隔離令
歐家榮：系統將改良 日後自動發
此外，部分經社區檢測中心核酸檢測陽性的病人，在網上申報資料後多日未收到隔離令，歐家榮說，核酸檢測陽性者申報自己和家人資料後，系統會自動向家人發出檢疫令，但暫未自動為病人發出隔離令，短期內會改良系統，日後將可自動向病人發出隔離令。
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