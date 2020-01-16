增27647宗連跌三日 梁栢賢倡研退場標準 林鄭：倘個案降 訂處所開放路線圖

昨新增的27,647宗個案包括15,789宗核酸檢測陽性個案及11,858宗快速抗原測試呈報個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨日數字和前日差不多，過去一周每日新增個案徘徊在3萬至4萬宗，似乎在高位停滯，而2月底起封區的陽性比例逾13%，最近兩日比例約12.5%，顯示社區傳播仍非常活躍，看不到疫情有明顯下降趨勢，呼籲市民不要鬆懈。

留醫數首破萬 452重症新高

歐家榮：個案高位停滯 未見下降趨勢

第五波疫情累計逾66萬人染疫，當中10,137人正在醫管局轄下設施留醫，人數首破萬。此外，重症人數同樣錄新高，最新164人危殆，288人嚴重，包括85人留醫深切治療部（ICU），ICU病牀使用率逾八成。

昨日新公布285宗死亡，包括198宗為新錄得，以及87宗滯後公布個案。滯後個案包括一名19歲男子，他有腫瘤，並已擴散到不同器官，另有一名46歲有自閉症及中度學習障礙的男子，早前因其他情况入院，外展隊在他出院後探望，發現他含氧量低、不精神，故再安排入院，入院後持續轉差，最終不治。

梁：高接種率重症死亡回落可退場

梁栢賢昨在facebook表示，現疫情處於高點，討論「退場」似乎言之尚早。不過，他相信疫情兩三周後開始回落，政府應未雨綢繆，研究「退場」標準，盡早公布及向市民解說，逐步有序放寬社交距離。他提出兩項退場準則，第一是高接種率，尤其是長者接種率，第二是重症和死亡趨勢回落。

梁稱現公布的死亡數字不準確，要釐清「病人是死於新冠病（die of）；或是帶有病毒、但因其他重病離世（die with）」，可以用現時死亡人數減去疫症爆發前數年在同一時期的平均死亡人數，以估計現時死於新冠病的人數及死亡率，數據或能評估控疫成效及反映醫療系統壓力實况。

林鄭月娥稱，近日公布的每日確診數字沒「指數式上升」，局面較平穩，但不能說已到「拐點」，她希望快點到「拐點」。她又說，已就未來數周的不同情况規劃，若情况惡化，要加快檢測能力和建立社區隔離設施；若情况較好、個案下降，會讓已關閉的處所、不能上學的學生乃至入境限制有開放的「路線圖」。

許樹昌指現鬆綁「天方夜譚」

稱回落至三四位數可全民強檢

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《星期六問責》稱，不少市民快速檢測陽性後都未必呈報，加上退休者等無需要請病假，無誘因讓他們申報，估計不到隱藏感染數字。他說目前疫情「可能入了高峰期，打橫行」，每日確診仍達五位數，放寬社交距離措施屬「天方夜譚」。

被問應何時做全民強制檢測，許樹昌說最好時機是剛爆疫時，最近本港及中央援港防控專家組組長梁萬年有共識，要待個案回落至持續每日三、四位數再做，「就可能捉到潛在個案，幫忙清零」。被問會否出現第六波，他說要視乎有否再出現新變種病毒，長遠要靠疫苗應對爆發。

明報記者

（新冠疫情）