第三方艙交付 李家超：首兩個八成使用率達標

港珠澳大橋香港口岸人工島方艙醫院昨日交付使用。該設施佔地約2.4萬平方米，供約400個房間和約1200張應急隔離牀位。房間由組合屋組成，內裏擺放3張牀，設有冷氣及煙霧感應器，並有櫃、電拖板、枱燈及熱水煲等設備。入住者須共用廁所及浴室，廁所提供坐廁。

認青衣方艙有問題 已改善

港珠澳大橋人工島方艙醫院是繼青衣及新田後第3個由中央援建啟用的社區隔離設施，由中國建築國際集團承辦設計及建造，工程2月23日開展，為時16天，3月10日竣工並通過驗收。

李家超、保安局長鄧炳強及食衛局長陳肇始昨早巡視港珠澳大橋人工島方艙醫院。早前有青衣隔離設施入住者批評設施簡陋，李家超承認青衣方艙醫院啟用時有問題，當局已改善，如實行小區管理，了解入住者需求，並簡化流程讓市民盡快入住，又提供兒童玩具、報紙及網上娛樂平台。

李續稱，首兩個社區隔離設施使用率達八成，已達項目要求。他說港珠澳大橋人工島方艙醫院昨起有隔離者入住，本月另有粉嶺馬適路、洪水橋及元朗潭尾項目陸續交付政府，6項設施共提供20,000張應急隔離牀位。

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