邱騰華：經濟難靠內部消費 「咬緊牙關」可反彈

受疫情影響，本港去年全年本地生產總值仍錄得6.4%增長。邱騰華稱本港疫情從未出現如此嚴峻情况，不僅是社交距離措施，市民亦無信心恢復正常。現時本港對外貿易和金融運作仍暢順，惟難以靠內部消費推動經濟。政府已透過第六輪防疫抗疫基金，以及在預算案提出措施，包括提高百分百擔保特惠貸款，及派發消費券等，鞏固經濟基礎。

全民強檢準備中 確保物資充足

他又稱，本港同時面對外部環境因素，包括俄烏戰爭引致的經濟問題，但慶幸亞洲市場整體上穩定。

被問及全民強檢，邱騰華重申特首林鄭月娥的說法，政府仍在做全民強檢的準備工作，要視乎落實時間和成效。一旦落實全民強檢，商經局會確保醫療物資供應充足，無論是前線工作，以及兩個核酸檢測之間派發予市民的快速檢測包等。若要落實這項大型工作，政府會清楚向公眾交代步驟和日常工作安排等，呼籲市民不用擔心。政府內部會因應疫情和對策反覆討論，確保相關措施對市民的影響減到最低，以及達到最大成效。

（新冠疫情）