夏寶龍着港強化統籌增救治力

促改善援港物資派發

參考夏寶龍本月3日主持第七次協調會時，提到香港需做好「打硬仗」的思想和工作準備，進一步加強對防疫抗疫工作的有效統籌。事隔逾兩周，夏寶龍的說法換成要做好「長期作戰」的思想和工作準備，亦提出更具體的工作，包括在「特別強化部門間的統籌協調」、「全力提升救治能力」等方面，切實發揮組織領導作用。

對於夏寶龍稱抗疫工作要像「扎針灸」一樣更加精準、到位，特首林鄭月娥昨稱，夏寶龍經常通過他的副主任與她溝通，她說無法評論夏的描述，但可向他、港人保證，政府正全力以赴抗擊疫情。

夏寶龍的說法與國家衛健委新冠疫情專家組長梁萬年近日在港受訪時相近，梁說本港面對重大傳染病疫情時，如何強化部門協同、強化領導組織體系的應急狀態等非常重要，亦要精準控疫。劉兆佳認為，特區已接納梁的建議，中央重提是想再提醒港府，而夏寶龍一直觀察香港情况，聽取在港內地官員等匯報，對港府統籌協調、部門協作、承擔等有所了解，「一定覺得可以做好很多」。

劉兆佳：憂連累國家 更具體要求鞭策

劉兆佳指出，中央對香港控疫亦着急，若疫情再不受控，或連累國家疫情，故對港府提出更具體要求。他又說，多位領導人先後表明要特區問責的態度，亦作為考核特區的管理能力。梁萬年受訪時亦形容，應對第五波疫情屬特區政府治理能力的「大考」，問到如何評價「大考」表現，商經局長邱騰華昨在商台《政經星期六》稱交由市民評分，他承認政府在艱難工作上定有不足，最重要是發現「痛點」都會即日修復，但難以每個決定做到百分百滿意。

（新冠疫情）