議員學者倡疫後獨立調查 不問責 檢討管治、協作、危機管理 不限疫情

2003年SARS後，同年5月成立「嚴重急性呼吸系統綜合症專家委員會」，由11名分別來自英美、澳洲、內地及本地專家組成，檢討處理和控疫工作。委員會撰寫的報告書未有觸及問責，但事後時任衛生福利及食物局長楊永強與醫管局主席梁智鴻請辭下台。

葉劉倡中港官員議員參與

行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀認為，有必要在政府以外就第五波疫情成立委員會作客觀獨立的調查，本港、內地官員、立法會議員等應參與其中，領導委員會人選則應交由下屆政府決定。葉太批評政府欠缺危機管理，認為公務員制度僵化、長者院舍問題、公屋爆疫帶出的房屋問題，以至醫管局管理等都要檢討。

周永新：安老院爆發突顯多年問題

針對第五波疫情在長者院舍大規模爆發，港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新指出，爆發集中在私營安老院，突顯積累多年的問題，他舉例，私營安老院無醫療設備，人手不足、空間不足，有事便召喚救護車送長者往公立醫院等。他認為，疫後值得檢討並改善是次突顯的問題，包括《安老院條例》。

他又說，公務員制度原本很有效率，惟目前分工不清，「睇唔到（部門間）如何合作做事」，又質疑現時是否每件事須特首拍板。他贊成疫情緩和後成立委員會檢討事件，強調不是要調查責任誰負，而是再面對危急事件時，政府能否有更高效的統籌角色、醫療制度的配合等。但他說，檢討時難免有人要負責，但若不涉個人錯失，問責亦無用，至於特首責任，他認為應由中央評核。

劉兆佳籲改革制度 狄志遠：民政調動差

劉兆佳認為，新冠疫情與SARS有別，SARS委員會只針對改善醫療體系，但目前顯露的問題屬多方面，調查研究不限於疫情。他認為，應由下屆政府研究本港整套危機應對機制，以強化日後應對能力。他認為，目前要官員問責下台只會動搖軍心，更重要是從制度改革，又說目前最大問責不在政治責任，而是沒做好保障生命的道德問責。

狄志遠認同，下屆政府必須成立委員會檢討事件，從今次疫情檢討全面的管治問題，包括危機管理機制。問到有否個別部門需特別檢視，他說民政系統作為內政部門，在調動社區資源等方面未有發揮作用，又認為政務司長在部門協調的統籌角色上如何發揮作用，亦需要檢討。

明報記者

（新冠疫情）