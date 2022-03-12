防自殺會：長者難分資訊真偽 有人以為染疫必死

首兩月收272求助

近兩成個案為長者

今年首兩個月，香港撒瑪利亞防止自殺會的24小時情緒支援熱線共處理272宗與疫情相關的求助，其中近兩成個案為60歲或以上長者。該會總幹事曾展國表示，長者在疫情下原已相當無助，如憂慮身體狀况不適宜接種疫苗、難以適應防疫措施的變化等。對於日前有兩名生前均驗出對新冠病毒呈陽性的長者懷疑自殺身亡，曾展國解釋，長者對染疫後的安排有不同擔憂，包括入住隔離營後能否生存、能否獲得適當治理，加上部分長者不懂得分辨資訊真偽，往往道聽塗說或從新聞得知不全面甚至誇大的資訊。他說，該會曾見老人家誤以為新冠病毒難以康復，擔心染疫會成為家庭負累，重申「長者的擔憂其實比我們想像的大」。

有長者憂染疫成負累

長期留家娛樂全無

除對疫情資訊有誤解，減少社交活動及長期留家亦會誘發情緒問題。曾展國說，社交活動有助紓緩壓力，但疫情下，長者到公園消遣等日常娛樂幾近全無，獨居長者與家屬見面大減，「長者在疫情下的孤獨感變得更大」。全民強制檢測仍懸而未決，曾展國認為若配合禁足，市民「連門都幾乎無得出」，加上需「有目標性」外出，形容「大家到時會更加難搞」。

倡政策應一致減不安

曾展國建議政府提出政策時不應有太多變化，「本來市民都已有心理準備，突然出現大變化會難以適應」。他又說，推行全民檢測及禁足的消息已流傳一段日子，政府若要落實，應盡快推行並完成，減低市民因不確定而起的不安。

他另提出一些「自救」建議，例如市民在家可做些喜歡但以往甚少有機會完成的事情，例如完成拼圖、砌模型及翻看舊照片；家屬應關心長者，聆聽其憂慮並分享真實資訊，讓長者知道抗疫路上有家人同行。

■香港撒瑪利亞防止自殺會

24小時情緒支援熱線：

2389 2222

（新冠疫情）