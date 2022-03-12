無感染院舍擬「閉環管理」 安老協會：普遍不欲參與

有院舍員工稱倘實施即辭職

李輝昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，目前院舍普遍不欲參與閉環管理，在新冠病毒波及九成安老院下，她形容餘下僅一成沒有確診個案的院舍是滄海遺珠，多數位置非密集或設於村屋。她稱有院舍員工更表明，倘當局實施閉環管理便辭職。

安老服務協會主席陳志育昨在港台《千禧年代》表示，閉環管理執行上有困難，認為規模小的院舍較適合。他提議政府參考內地，爆發疫情時租用酒店或宿舍予院舍員工入住，並安排專車接載上下班，其間不能接觸社區內人士。同時，他稱現時約一成院舍未有染疫個案，建議應停收新入住長者。

陳志育又稱，政府已安排外展醫療人員，在下周五（18日）前為所有安老院舍接種新冠疫苗，倘有長者需打第二或第三針亦會安排，現時每間院舍均有指定機構跟進。

另外，公務員事務局長聶德權昨稱，目前本港3至11歲兒童超過一半已打首針新冠疫苗，較預期早達標，目標冀一個月後推高至九成，以便復活節假期後可返校上課。

（新冠疫情）