房委會延長商戶租金寬減半年 料少收7億

涉逾萬租戶 防疫强制關閉可申全額寬免

房委會估計，是次延長寬減措施可惠及約1.04萬個非住宅租戶或暫准證持有人，包括約2500個零售租戶、約3000個工廠大廈單位租戶、約70個廣告牌的租戶、約40份巴士車長休息室租約的租戶和約4800個停車場使用者，料會令房委會少收約7.04億元租金。房委會又預料，由2019年10月至今年9月合共36個月期間，因提供租金寬減而少收的租金，總額約為36.5億元。

繼《財政預算案》上月公布延長寬減政府處所合資格租戶租金75%多半年後，房協及市建局較早前已宣布延長合資格租戶的租金寬免，同樣由下月起至9月底，為期半年。房協轄下商戶的銷售額若較去年同期下跌超過50%，向房協提供財務證明後，將可按其下跌的百分比獲得相應的租金寬減，上限為75%。市建局安置大廈及重建項目內已收購物業的住宅租戶及商舖租戶，會維持寬減75%租金，零售商戶視乎營業額下跌及租金佔營業額比重，免租幅度分別為20%、50%及全免。

（新冠疫情）