衛生署改指引 確診者防護裝備將列一般廢物

環保署回覆稱，過去兩周每周分別有116公噸及132公噸醫療廢物以焚化方法處理；因應醫療廢物量增加，環保署除了使用轄下青衣化學廢物處理中心，亦已啟動新界西堆填區為接收點，增加醫療廢物的接收及處理能力。醫管局回覆，會按衛生防護中心指引處理，並會與醫療廢物收集承辦商及環保署保持溝通，確保處理程序符合條例及感染控制要求。衛生署至截稿前無回覆。

衛生防護中心網頁上的「給社區隔離設施的感染控制建議」及「醫療環境內對 2019 冠狀病毒病（COVID-19）的預防和控制要略（暫擬）」，分別在本月8日及10日更新處理廢物指引，確診者個人防護裝備、紙巾、食物殘渣、餐盒或包裝物料視為一般廢物，但受污染的利器、化驗所廢物、人體組織及敷料則必須按《廢物處置條例》處理。

新指引又列明，處理新冠病人產生的一般廢物，應用有適當厚度和堅韌的垃圾袋，以防撕裂和滲漏；垃圾袋要包紮好，廢物不應超出可盛載的容量，工作人員處理時應佩戴合適個人防護裝備，注意手部衛生；廢物裝載區應位於公眾不能進入的地點。

醫護：若小心處理 問題不大

明愛醫院有醫護稱，自傳媒揭發醫院紅膠袋堆積如山，醫院處理醫療廢物速度明顯上升。他認為，紅色膠袋「放5、6件PPE已經滿晒」，加上病人飯盒等，醫療廢物大幅上升。他相信更改指引令處理染疫者垃圾的速度加快，只要小心處理，相信問題不大。

（新冠疫情）