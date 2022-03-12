衛生署改指引 確診者防護裝備將列一般廢物

【明報專訊】新冠疫情令醫療廢物大增，現時每周焚化逾百噸醫療廢物，本報周日報道盛載保護衣等傳染性醫療廢物專用的紅色垃圾袋在公立醫院堆積如山。衛生防護中心近日更改新冠病人廢物處置指引，列明確診者的保護衣、紙巾等視為一般廢物，即毋須再用「紅膠袋」處理。
環保署回覆稱，過去兩周每周分別有116公噸及132公噸醫療廢物以焚化方法處理；因應醫療廢物量增加，環保署除了使用轄下青衣化學廢物處理中心，亦已啟動新界西堆填區為接收點，增加醫療廢物的接收及處理能力。醫管局回覆，會按衛生防護中心指引處理，並會與醫療廢物收集承辦商及環保署保持溝通，確保處理程序符合條例及感染控制要求。衛生署至截稿前無回覆。
衛生防護中心網頁上的「給社區隔離設施的感染控制建議」及「醫療環境內對 2019 冠狀病毒病（COVID-19）的預防和控制要略（暫擬）」，分別在本月8日及10日更新處理廢物指引，確診者個人防護裝備、紙巾、食物殘渣、餐盒或包裝物料視為一般廢物，但受污染的利器、化驗所廢物、人體組織及敷料則必須按《廢物處置條例》處理。
新指引又列明，處理新冠病人產生的一般廢物，應用有適當厚度和堅韌的垃圾袋，以防撕裂和滲漏；垃圾袋要包紮好，廢物不應超出可盛載的容量，工作人員處理時應佩戴合適個人防護裝備，注意手部衛生；廢物裝載區應位於公眾不能進入的地點。
醫護：若小心處理 問題不大
明愛醫院有醫護稱，自傳媒揭發醫院紅膠袋堆積如山，醫院處理醫療廢物速度明顯上升。他認為，紅色膠袋「放5、6件PPE已經滿晒」，加上病人飯盒等，醫療廢物大幅上升。他相信更改指引令處理染疫者垃圾的速度加快，只要小心處理，相信問題不大。
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