研究：熊仔鼠病毒宿主可傳人

受影響寵物店侏儒倉鼠未見感染

研究團隊今年1月從來自受影響的寵物店及倉庫的動物身上收集口腔、血液及糞便等樣本，發現逾五成即28隻敘利亞倉鼠中有15隻驗出對新冠病毒陽性；另一品種侏儒倉鼠（Dwarf Hamster）及兔、龍貓等樣本則未驗出陽性。

研究認為，Delta新冠病毒變異株（AY.127）在1月時隨入口本港的敘利亞倉鼠流入社區，病毒基因測序分析顯示，倉鼠群或在事發前已被感染，並在本港不止一次將病毒傳人。團隊強調，並非所有在涉事寵物店及倉庫的倉鼠均被納入研究，故研究或低估感染情况。有關研究已於國際醫學期刊《刺針》發表。

憂倉鼠間長期傳播引突變 減疫苗作用

領導研究的港大醫學院公共衛生學院教授潘烈文稱，研究顯示敘利亞倉鼠可成為新冠病毒宿主，若允許病毒在倉鼠間長期傳播，病毒或發生突變，影響傳播力及引發疾病能力，減低疫苗保護作用；人類亦可能從倉鼠感染新的變種病毒，影響現行防疫措施。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，第五波疫情共錄得726宗Delta感染個案，過去一周本港沒個案驗出疑屬Delta、即帶有L452R變異病毒株。

寵物商會籲進口前先檢測 「不論人定鼠都好無辜」

香港寵物業商會副會長陳雅芝回應查詢表示，敘利亞倉鼠只佔本港進口倉鼠約一成，其餘為侏儒倉鼠，當局早前人道毁滅的倉鼠大部分為此品種，但研究最終未證此類倉鼠可為病毒宿主，形容「不論人定鼠都好無辜」，冀日後進口倉鼠前先檢測病毒。

「掌心生命」香港倉鼠關注協會負責人陳小姐亦質疑當局倉促殺鼠令生命白白犧性，重申倉鼠不會突然在體內製造病毒，呼籲市民保持理性勿棄養。

（新冠疫情）