澄清「禁晚市無助抗疫」研究 梁卓偉：套用現况不恰當

梁卓偉昨亦在Twitter發文澄清，研究主要分析第三、四波疫情的防疫措施，但當時並未流行傳播力較高的Omicron變異病毒株，認為將研究結果用於分析現時情况並不恰當。

研究分析第三四波 Omicron未流行

梁卓偉表示，研究分析第三、四波疫情下的社交距離措施，當時本港流行原始病毒株，並非現在的Omicron，Omicron傳播力較高，故將研究結果用於分析現狀不恰當（inappropriate），重申「禁晚市堂食無影響」是基於餐廳食客數量已減少，研究亦不能排除在發病率較高地區推出，措施或仍有效。

飲食界立法會議員張宇人早前引述研究，建議政府可放寬晚市堂食至晚上10時，他昨在港台節目《自由風自由phone》回應時重申，報告仍對政府有參考作用，指「市民冇飯食」會轉到人流更多的濕街市及超市買食物，感染風險更大，認為報告可證即使食肆恢復晚市堂食，亦未必會令疫情惡化。

（新冠疫情）