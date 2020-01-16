Omicron附膠鋼玻璃7日仍播毒 港大研究：穩定性高或增環境傳播 籲染疫隔離常潔門柄食具

港大公共衛生學院的團隊研究新冠病毒原始病毒株及Omicron BA.1（下稱Omicron）變異病毒株在不同物料上的穩定程度，發現Omicron在不鏽鋼、聚丙烯（polypropylene，PP）及玻璃表面存放7天後，病毒滴度分別減低98.19%、99.65%及98.83%，但仍具有一定傳染力（見表）。

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就兩種病毒株在不同物料表面的傳播能力，團隊發現，原始病毒株在不鏽鋼及聚丙烯表面存放第四天已失去傳播力，在玻璃表面則於第七天失去傳播力，在紙巾及打印紙則分別在半小時及15分鐘已失去傳播能力；但Omicron在不鏽鋼、聚丙烯及玻璃表面存放7天後仍有一定的傳染力，在紙巾及打印紙表面則在1小時已失去傳播力。

團隊表示，Omicron具較強的穩定性或增加透過環境傳播的可能，建議市民保持手部衛生，並為經常接觸的公眾地方消毒。有關研究未經同儕互審（peer-review），已在《BioRxiv》發表。

潘烈文表示，Omicron在不同物料表面生存多日仍有傳染力，日常生活中的不鏽鋼表面，如升降機按鈕、門柄或餐具等有一定傳播風險。他提醒市民，尤其新冠陽性患者的家庭，應利用1：99稀釋漂白水清潔以減低感染風險。

明報記者

（新冠疫情）