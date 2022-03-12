順豐暫停收寄內地快件 內地寄港個人件亦停

順豐稱做法是因應內地控疫

香港順豐速運表示，因應最新內地疫情防控措施，由昨日起，香港地區停收寄至內地的所有快件，直至另行通知，待疫情防控措施放寬後盡快恢復。香港順豐又表示，香港快件僅提供有限度服務，客戶可選擇在網點收取快件，以減接觸及縮短派送時間，惟快件時效不作保證。香港順豐上周六（5日）起已暫停上門收派服務，並於周一（7日）稱動員所有可用人員亦無法滿足需求。

內地順豐上周五（4日）發公告稱，受疫情影響，內地與香港地區互寄快件時效有影響，各地收寄標準亦有所調整。內地順豐客戶服務回覆查詢稱，內地個人寄件至香港的服務暫停，月結用戶僅可寄3公斤以下的順豐特快產品到香港，恢復時間未定。

本報向其他快遞公司客戶服務查詢，聯邦快遞指香港客戶仍可寄件至內地；內地聯邦快遞亦指可寄件到港。DHL亦可收寄郵件至內地。香港郵政回覆查詢稱，疫情影響空郵運載力，除寄往廣東省平郵郵包及包裹外，寄往內地所有服務維持正常。香港郵政上月28日表示，空郵至內地郵件額外需時約3周，平郵額外需約兩周。

議員憂阻兩地民間寄物資

工聯會立法會議員麥美娟表示，內地及香港民間防疫物資運送依賴順豐送運，順豐暫停兩地快件，除網購受阻，也令不少港人的內地親友無法寄送藥物及口罩等物資到港。她又說，港人往內地需費時隔離，有本地公司亦依靠順豐寄送文件。她稱已去信運房局長陳帆，希望港府與內地當局聯繫，提出加強消毒貨品等措施，讓順豐恢復一定服務。

運房局回覆查詢稱，不評論個別公司的商業運作，政府一直密切監察內地供港物資供應情况，並與內地當局繼續推動和落實有利保障供港物資穩定的措施，積極改善跨境貨運。

（新冠疫情）