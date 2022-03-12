內地醫護擬駐亞博北大嶼 採港治療模式

衛生事務委員會昨早舉行視像會議，陳肇始提及正與深圳衛健委開會、與「專班」深入討論本港患者分流問題，包括哪些病人入住應急醫院、倘病人康復後又轉往哪些醫院，現階段未有決定。

落馬洲應急醫院內地營運

立法會議員鄧飛問及內地援港醫療人員的服務範圍。陳肇始說，中央援建的落馬洲河套應急醫院設施，治療整體機制會跟內地做法，「全部由內地營運」。至於特首林鄭月娥早前請求中央派內地醫療人員援港，陳肇始稱相關人手暫擬服務亞博館及北大嶼山醫院。

議員關注內地人員如何開藥

委員會主席張宇人追問，內地援港人員如何在港處方藥物，「如果國內來的醫生要配國內藥物，若是香港沒有的，是否由他自己帶來港呢？」陳肇始表示暫未落實在應急醫院用藥等相關細節，強調在亞博館及北大嶼山醫院會用香港治療模式。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，預料應急醫院或接收病情穩定者，建議重症病人宜留在公立醫院治療。他又建議特區政府就內地援港人員處方藥物制定清晰標準，並盡快公布相關細節。

政府上月24日引用《緊急法》，容許政府豁免人或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求，意味可免註冊或領牌引入內地醫護及檢測人員。

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