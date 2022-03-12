內地醫護擬駐亞博北大嶼 採港治療模式

【明報專訊】政府早前請求中央輸入內地醫護支援本港抗疫。食物及衛生局長陳肇始昨日在立法會衛生事務委員會稱，初步計劃內地援港醫療人員集中服務亞博館及北大嶼山醫院感染控制中心。至於中央援建的落馬洲河套應急醫院，陳肇始稱「全由內地營運」，暫未落實本港哪些新冠患者將入住及用藥等相關細節。
衛生事務委員會昨早舉行視像會議，陳肇始提及正與深圳衛健委開會、與「專班」深入討論本港患者分流問題，包括哪些病人入住應急醫院、倘病人康復後又轉往哪些醫院，現階段未有決定。
落馬洲應急醫院內地營運
立法會議員鄧飛問及內地援港醫療人員的服務範圍。陳肇始說，中央援建的落馬洲河套應急醫院設施，治療整體機制會跟內地做法，「全部由內地營運」。至於特首林鄭月娥早前請求中央派內地醫療人員援港，陳肇始稱相關人手暫擬服務亞博館及北大嶼山醫院。
議員關注內地人員如何開藥
委員會主席張宇人追問，內地援港人員如何在港處方藥物，「如果國內來的醫生要配國內藥物，若是香港沒有的，是否由他自己帶來港呢？」陳肇始表示暫未落實在應急醫院用藥等相關細節，強調在亞博館及北大嶼山醫院會用香港治療模式。
關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，預料應急醫院或接收病情穩定者，建議重症病人宜留在公立醫院治療。他又建議特區政府就內地援港人員處方藥物制定清晰標準，並盡快公布相關細節。
政府上月24日引用《緊急法》，容許政府豁免人或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求，意味可免註冊或領牌引入內地醫護及檢測人員。
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