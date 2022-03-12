3人拒入隔離設施 控妨礙公職人員 鄧炳強：填報「不想優先入」不代表不用入

專隊前日訪79戶 一人拒入

鄧炳強昨早在港台《千禧年代》表示，專隊負責上門解釋及要求市民入住隔離設施，前日到訪79個染疫者的住所，經解釋後，78人應要求入住隔離設施，仍有一人拒絕，或會票控；至昨晚警方指已票控3人。鄧炳強說，在申報平台登記的染疫者，即使在系統選擇不想「獲優先安排入住隔離設施」，不代表不用入住。他說每天有數以萬計市民確診，有關的選擇只是協助當局安排處理個案的優先次序。

鄧：法例要求 勿拘泥住哪個

目前保安局管理23個社區隔離設施，涉及18,800個房間或牀位，截至周三（9日）晚上，入住率佔整體超過四成。鄧炳強說，居家檢疫安排屬過渡性質，只是當局未有足夠設施，或者未趕及安排，最終應該隔離的市民，會盡量安排他們隔離。他說理解隔離設施各異，部分比較基本，部分條件較好，但染疫者入住社區隔離設施是法例要求，期望市民盡回責任，不要拘泥於選擇哪個隔離設施。

鄧炳強稱，截至周四消防專線收到約2.4萬條信息，暫時安排2600名市民入住社區隔離設施，只有小部分有待安排，而部分求助個案未必適合入住，舉例年紀較大的長者，未必有自理能力。另外，有逾半信息資料不全、並非求助，或者被用作查詢其他醫療事情。大部分個案在24小時內會獲安排入住隔離設施，除非是太夜求助的個案，只能在翌日安排。他提醒求助者要交齊個人資料，包括正確的電話號碼、住址及確診日期，否則局方難以即時處理。

政府周三首次使用緊急警示系統，提醒市民伊利沙伯醫院已轉為專門接收新冠病人。鄧炳強說，局方把極端天氣、大型暴動等嚴重公共事故列為「緊急警示」，而海嘯或核電廠嚴重事故等則列為「極度緊急警示」。如果發生這兩個級別的事故，局方或會使用緊急警示系統。他相信每個部門或政策局都有各自基準去衡量是否使用。

4圍封大廈陽性率逾一成

另外，政府前日圍封6幢大廈，其中4幢陽性率逾一成。牛池灣怡發花園約170人接受檢測，有5宗初步陽性，陽性率2.9%。觀塘順天邨天樂樓和天暉樓檢測約1540人，發現222宗初陽和26宗不確定，陽性率14.4%。黃大仙富山邨富仁樓檢測約1140人，發現186宗初陽，陽性率16.3%。何文田愛民邨德民樓檢測約1300人，有209宗初陽和54宗不確定，陽性率16.1%。青衣長亨邨亨翠樓檢測約1310人，有59宗初陽，陽性率4.5%。屯門友愛邨愛曦樓檢測約1640人，有206宗初陽，陽性率12.6%。

因應大廈排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，政府昨先後圍封屯門友愛邨愛智樓、何文田愛民邨敦民樓、青衣長亨邨亨麗樓、黃大仙東頭（二）邨安東樓、觀塘安達邨俊達樓，最快日內完成行動。

明報記者

（新冠疫情）