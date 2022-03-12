兩款口服藥將供港 料下周可派醫院指定診所

孔繁毅：默沙東藥3日內服更有效

醫管局採購的兩款口服藥中，默沙東藥廠的Molnupiravir已有約5000個療程送到醫院。綜合兩個醫院消息，今日將有9.5萬個療程的Molnupiravir供港，預計下周起會分發到醫院及指定診所，至於另一款口服藥、輝瑞藥廠的Paxlovid，將有9.4萬個療程於下周一供港，料翌日起會分發到醫院及指定診所。

醫護料服藥人數有限 庫存夠用

孔繁毅稱，現時藥物庫存將很快用完，新藥抵港非常重要，料屆時有足夠藥物可供門診患者使用。另有內科醫生稱，其任職的公院現約有10多名患者正用口服藥，相信未來會有更多人用，由於兩款藥都有貨到港，將更新用藥指引，新指引內容有待商討。

另有公院傳染病科醫生表示，用藥指引有一定限制，相信服藥人數有限，料庫存足夠患者使用。

醫局：供所有患者「看門口」言之尚早

醫管局總行政經理何婉霞表示，正使用其中一款新冠病毒口服藥，另一款下周到港，將按臨牀指引安排合適患者用藥，稍後會為指定診所及安老院舍中的合適患者處方藥物。她說外國數據顯示，口服藥可減入院機率及死亡率，要了解本港使用情况及患者反應，現時決定是否提供此藥予所有患者「看門口」是太早。

立法會議員梁美芬稱，其63歲兄長無長期病，上月接種首針，染疫初時病徵輕微，故按指引在家隔離，惟後來病情惡化、送院不治。她感難過，質疑當局沒告訴市民新冠病毒的危險性，即使無長期病患也有可能染疫死亡，批評政府未能妥善調動醫療資源。

（新冠疫情）