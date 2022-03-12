伊院停收非染疫者 多院急症排長龍 人屍擠病房 醫局：致病人不安 好對唔住

聯合屯院急症昨晚需等8小時

伊院轉為定點醫院令各醫院聯網牽一髮動全身，有公院消息人士稱，伊院屬九龍中聯網，與九龍西聯網在高峰時共收全港逾半的染疫者。伊院現集中收染疫者，本可紓緩其他醫院收染疫個案的壓力，但伊院急症室停收無性命危險的非染疫者，其他急症室百上加斤。該消息人士昨中午說：「間間急症室扯白旗，仁濟好惡劣。」他稱一個急症室情况惡劣，救護車便要分流病人去其他急症室，「都唔可以話邊度係火頭，根本度度都要撲火」。

醫護：急救已不暇 難安排其他治療

伊院急症室昨午及昨晚輪候時間均少於1小時，仁濟醫院於昨午4時45分要等逾4小時，至昨晚10時15分要等逾3小時。

明愛醫院有急症室醫生稱，近日急症室求診稍回落，但仍有過百人滯留，已「變陣」安排染疫者直接入急症室，毋須在戶外等，醫護在室內穿著保護衣，「當係一間病房咁做」，惟部分醫護染疫人手不足，原定一更有逾10名護士，近日曾僅4人當值，需多名休假同事回院當值。

該醫生認為，急症室現有難處是需救急者太多，以往每更僅約3至4人，本月起每更約8人，增近一倍，多屬氣促及長期病長者，甚至同一時間要為3至4人急救，每次急救要數名醫護處理，沒人手安排其他治療，形容是災難狀態，「每一更得8個鐘，做到嘅嘢有限，仲不停有人要急救，我哋真係搞唔掂」。該醫生稱同事「驚返工中招，又做得辛苦，又擔心將病毒帶返屋企」，伊院會讓員工住酒店，若未來感染再升，建議其他醫院仿效。

網傳人伴屍相片 醫局指是早前情况

醫管局總行政經理何婉霞昨在疫情記者會主動提及網上流傳人屍共擠病房的照片，表示情况是早前出現。何又稱，醫管局理解部分遺體不能短時間舁送殮房，病人或不安，盼病人體諒；會本着尊重先人的原則，盡量照顧同房病人及醫護感受。被問會否向病人道歉，她說：「對於引致病人不安，好對唔住」，「同事都好難受，希望大家體諒」。

（新冠疫情）