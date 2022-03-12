第五波死亡破3000宗 許樹昌料高位維持

昨日新增的29,381宗個案，包括18,888宗核酸檢測陽性個案，以及10,493宗快速抗原測試陽性的呈報個案，新個案數目比3月9日高位的逾5.8萬宗少了近一半。

前日稱疫情已見頂

歐家榮昨稱暫未見下降趨勢

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，不能憑一兩日數字分析疫情趨勢，要再觀察一兩周。他說：「近日疫情似乎有少少迹象受控，沒有爆發性上升……現時好像平穩了，但我們暫時看不到有迹象顯示有開始下降的趨勢，可能要觀察一段時間。雖然數字較3月初有所回落，但現時疫情仍然非常嚴峻，每天確診數字都是3萬宗以上，顯示社區仍有無數傳播鏈出現。」

圍封陽性率見兩成 疫鏈無數

歐家榮又說，近日圍封大廈找到的陽性個案比例達10%至15%，部分更有20%，顯示社區仍有很多傳播。至於社區檢測中心，歐說過去一周情况差不多，每日採樣量約為12萬，當中18%至19%驗出陽性，陽性比例仍高企。

雖然新增個案數字下跌，但昨公布294宗死亡個案，數字見新高，包括公立醫院新錄得的196宗死亡個案，以及98宗滯後公布的死亡個案。新增死亡個案包括一名24歲男子，他有先天遺傳綜合症，住在院舍，曾嘔吐及抽筋，入急症室後驗出陽性，情况很快轉差，前日離世。

昨新公布死亡個案再現新高

連同昨日公布的個案，第五波死亡個案突破3000宗，累計3,231宗，死者年齡介乎11個月至112歲，中位數為85歲，當中90.7%未打兩針。

此外，第五波疫情累計已有逾63萬宗陽性個案，當中曾出現Delta傳播，歐家榮表示第五波有726宗個案為Delta，其餘幾乎全為Omicron，但Delta死亡率較高，衛生署已做基因分析的死亡個案當中，撇除病毒量不足的個案，約有60多宗感染Omicron，7宗感染Delta。

許樹昌：個案續5位數 仍處高位

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時每日新增個案數字仍維持5位數，處於高位，且肯定有很多人用快速抗原測試驗出陽性而沒申報，故實際染疫人數會較每日新公布數字多，相信疫情仍在高位橫行。他又說，不少死亡個案都是沒打針或沒打齊兩針的長者，不少都有長期病患，而現時醫院內仍有大量類似情况的長者留醫，估計死亡個案亦會在高位維持一段時間。

（新冠疫情）