公僕新指引 康復再呈陽性可上班 梁子超指二次感染比率低 工會憂播毒

2.86萬政府僱員染疫

公務員事務局表示，截至本月10日（周四），第五波疫情中約有2.86萬名政府僱員感染新冠病毒，當中超過8000人已復工；局長聶德權在facebook表示，染疫僱員涉78個部門，佔僱員總數約15%。對於新指引的安排，局方回覆表示，作為密切接觸者的政府僱員按指示完成隔離後，可恢復上班，毋須等待同住家人康復或完成檢疫；染疫政府僱員若按指示完成隔離並康復後，即使再次檢測後的結果為陽性，亦毋須再次隔離，部門首長可按個別情况作適當的工作安排。

回應搶購潮

林鄭：非政府製恐慌

梁子超相信，當局指引是針對「復陽」個案，因確診後康復病人可能在核酸檢測下有持續陽性，但病毒量及傳染性極低，強檢下亦會將此類個案排除。

梁說由於本港基本上已沒有Delta病毒株，感染Delta後感染Omicron的可能極小；而呼吸道病毒要5至6個月後才有可能二次感染，外國例子顯示二次感染佔整體爆發很小比率，病情及傳染性也較輕微。

特首林鄭月娥昨日在抗疫記者會再被問到全民檢測事宜，她引述內地及本地專家意見，表示全民檢測要「把握時機進行」，政府正「把握時機、看準時機」，先細化方案及準備。

被問到市民早前擔心全民檢測配合禁足而搶購物資，如今政府說全民檢測非優先，會否令市民失去信心，林太表示「不是我們令市民恐慌，而是一些揣測、網上言論說一些很奇怪的事」，強調政府已澄清。

聶德權稱全民強檢仍在規劃

公務員事務局昨日視像約見多個公務員工會，原定談及全民檢測安排，香港高級公務員協會主席李方冲引述聶德權在會上表示，全民檢測的時間、地點仍在規劃中，未有細節公布。李表示有工會代表關注，全民檢測期間職員會否閉環管理等，稱聶德權暫未有具體回應。梁籌庭期望當局提供更高規格的保護裝備，例如以N95口罩代替外科口罩等。

局方表示，政府會為參與前線抗疫的工作人員提供合適及足夠的保護裝備及措施，亦會在行動之前安排相關簡報會等。

明報記者

（新冠疫情）