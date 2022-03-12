昔稱按「疫苗氣泡」調整防疫 林鄭：不能單因接種率全撤措施

首針接種率達九成

林鄭：疫苗未必令社會好安全

林太昨提到，不是簡單說當疫苗接種率達某一地步，就可完全放棄社交距離措施，因疫苗接種的重要效果是減低重症甚至死亡，但它未必能令社會好安全，從而不需社交距離措施，反之去年下半年、第四波疫情完結後，當時接種率不算理想，但已放寬大部分社交距離措施，因此社交距離措施涉綜合考慮，目前未到達這階段。

林太又表示，當局仍密切監察每天確診及快速抗原測試申報數字，究竟第五波疫情現處於高峰的平台期、仍會上升抑或踏入下降期，現時來說是太早。她說上月已宣布一系列社交距離措施及學校停課安排，延至下月20日左右，若其間有「理想的環境」，可重新審視放寬措施，當局會努力去做。

早前有報道提到港大研究發現晚巿禁堂食無助降低傳播率，林太稱昨晨致電港大醫學院長梁卓偉，並引述梁的澄清說法是「斷章取義」。她說，只要細心考慮就知道相關說法不合邏輯，不容許巿民進入餐廳定比讓市民進入餐廳並除口罩用膳，有更大的防疫效果（相關新聞刊A6）。

陳凱欣：應正面闡放寬條件

立法會議員陳凱欣認為，第五波疫情令市道深受打擊，現時接種率上揚，理應有條件逐步有序放寬低風險處所，為鼓勵市民打針提供更好條件，特首應提供正面誘因驅使市民打針，例如講明什麼條件下放寬社交距離措施。陳又稱，政府放寬社交距離措施應有一致準則，「為何髮型屋可恢復營業，但客人同樣戴口罩的修甲、修眉店舖不可重開？」

（新冠疫情）