滯急症不獲抗病毒藥 醫生：或失黃金期

許樹昌：大量病人等上房

對死亡數「有些影響」

有公院急症室醫生表示，近期幾乎每一更都見到患者等候時惡化及離世，大部分為長者及長期病人。該醫生說，急症室只能提供一般藥，曾向管理層申請處方抗病毒藥被拒，「我哋根本無對抗病毒嘅藥可以畀佢（患者），治療黃金時間可能只有起初幾十個鐘，又未上到病房等專科醫生開藥，結果病人就喺度乾等，如果長期滯留就凶多吉少」。該醫生建議當局考慮讓急症室提供抗病毒藥，「確診者一入嚟就即刻開藥，咁就有機會救到病人」。

另一醫生指出，有效治療新冠的另一抗病毒藥瑞德西韋雖仍有存貨，但因需用靜脈注射，病人滯留急症室連病房都上不到，致無法用藥。

不過，中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，現時急症室「七國咁亂」，護士人手不足，用瑞德西韋後要監察病人肝酵素等，應難以在急症室使用，且要由內科醫生處方；但現時病牀不足，很多人在急症室等上病房，對死亡人數高企有些影響，要靠轉走一些病人到私家醫院，才有牀位處理急症室病人。

（新冠疫情）