滯急症不獲抗病毒藥 醫生：或失黃金期

【明報專訊】外國以新冠口服藥減少入院及死亡情况，本報早前獲悉本港於月初疫情高峰時所獲默沙東抗病毒藥僅得數千療程，起初只用於滿70歲、院內感染及病發首5日的病人，但當時大量年老病人滯留在不可處方抗病毒藥的急症室，且情况惡化，有醫生稱等到上病房或已錯過治療黃金時間。中大專家許樹昌相信，大量病人等上病房，對死亡人數高企「有些影響」。
許樹昌：大量病人等上房
對死亡數「有些影響」
有公院急症室醫生表示，近期幾乎每一更都見到患者等候時惡化及離世，大部分為長者及長期病人。該醫生說，急症室只能提供一般藥，曾向管理層申請處方抗病毒藥被拒，「我哋根本無對抗病毒嘅藥可以畀佢（患者），治療黃金時間可能只有起初幾十個鐘，又未上到病房等專科醫生開藥，結果病人就喺度乾等，如果長期滯留就凶多吉少」。該醫生建議當局考慮讓急症室提供抗病毒藥，「確診者一入嚟就即刻開藥，咁就有機會救到病人」。
另一醫生指出，有效治療新冠的另一抗病毒藥瑞德西韋雖仍有存貨，但因需用靜脈注射，病人滯留急症室連病房都上不到，致無法用藥。
不過，中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，現時急症室「七國咁亂」，護士人手不足，用瑞德西韋後要監察病人肝酵素等，應難以在急症室使用，且要由內科醫生處方；但現時病牀不足，很多人在急症室等上病房，對死亡人數高企有些影響，要靠轉走一些病人到私家醫院，才有牀位處理急症室病人。
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