死者六成院友 林鄭歸因疫苗猶豫 上月當局認缺人手外展 何栢良：或亦關延誤治療

鼓勵接種措施「有效但不足」

稱香港從來都「針等人」

林鄭月娥昨早舉行疫情記者會，形容鼓勵接種疫苗措施「有成效，但不足夠」，去年2月起開打疫苗，有段時間做得不錯，隨着第四波疫情減退，約七八個月基本上本地「清零」，市民打針意欲大降，同時有些報道令想打針的人，尤其長者及家人有猶豫，故爆發第五波時長者接種率偏低。她說很多專家亦認同這是第五波疫情死亡個案多的原因。

她又說，香港從來也是「針等人」，有充足疫苗、全面網絡、各方配套，過去一年不斷呼籲鼓勵市民打針。她引述政府數據顯示，仍有30萬70歲以上長者未打第一針。

當局上月目標7萬人打針

院舍至今接種率52%

不過，1月時院舍爆疫後，2月初當局曾有目標該月為逾7萬院友打針，卻出現醫生不足的「樽頸」，曾有逾3000適合打針長者同意打針卻要等（見表），而院舍成今波重災區。

多少院友等針 聶德權未掌握

截至前日，院舍首針接種率為52%，有打針院友為4萬人。公務員事務局長聶德權昨稱，去年中在院舍舉行兩輪外展接種，但無論院舍、院友和家屬方面，以及已動員的醫療團隊整個接種疫苗過程中，均存在一些問題，令接種率無法快速上升。至於現時尚有多少適合打針院友正等候打針，聶稱需完成這階段才能掌握，因很多受感染長者暫未能打針。他重申下周五（18日）前會到餘下130間院舍為院友打第一針。

對於早前香港西醫工會稱行政混亂或拖慢院舍接種速度，被問本周三才成立「院舍新冠疫苗外展接種協調中心」是否太遲？聶德權稱牽涉社署及衛生署跟院舍之間的協作及外展隊的醫護團隊協作，尤其最近看到這方面聯繫協調非常重要。

勞福局長羅致光補充，去年底努力增加院舍接種率時，約兩成院友家人反對相關長者接受接種評估，另有逾三成院友家人反對讓適合打針的長者打針。羅稱現時情况好轉，但仍有一成家屬反對打針，他呼籲這些家人回心轉意。

梁子超：疫初應動員外展

政府卻宣傳疫苗證

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，本港新冠患者死亡率明顯較其他中高收入城市高，認為或與部分人延誤治療有關，長者接種率低僅原因之一。他並稱部分院舍未獲到位支援，有安老院舍更反映未有醫療團隊聯絡他們提供外展接種服務。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，1月底院舍爆疫初期，政府應總動員派外展隊在兩周內為院友打針，政府卻分散資源，宣傳疫苗通行證為全港市民打針。他又認為政府無及早釋除公眾對打針疑慮，亦無為院友提供足夠誘因打針，「其實是推廣（打針）的人遲疑，令到打針的人遲疑，這是不幸」。

議員斥政府慢板打針 心存僥倖

立法會議員陳凱欣表示，第四波疫情放緩後已有聲音稱要着力為院舍院友打針，但勞福局無積極行動，「攤住做，見唔到死亡率高都唔着緊，之前四波疫情都心存僥倖」，形容行政「甩漏」令院舍接種率偏低及院舍大規模爆疫。社福界議員狄志遠則批評政府做法失當，無優先為院舍打針，「開始時慢條斯理，完全不積極」。

安老院舍九成捲疫 殘疾3/4

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，新增13間院舍出現感染個案，第五波疫情累計有731間安老院舍和253間殘疾院舍爆疫，分別佔整體91%和75%，院友死亡個案增至1893宗，當中6宗涉殘疾院舍，其餘均來自安老院舍。

明報記者

（新冠疫情）

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