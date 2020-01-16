衛署稱疫峰似過 專家：多快測沒報 昨31,402陽性 核酸陽性連續4日2萬多宗

昨日新增31,402宗陽性，包括24,390宗核酸檢測及7012人呈報快速抗原測試陽性；上周最多個案依次為觀塘區（12.8%）、元朗區（9.6％）及沙田區（9%）。

快測呈報每日萬多宗 未見大升

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本月2至4日出現個案高峰，單計核酸檢測陽性已每日5萬多宗，本月5至6日回落至每日3萬多，過去4日每日介乎2.5萬至3萬宗，似乎已見頂 ，沒再上升，有回落迹象。他說快速測試呈報每日約萬多宗，沒太多上升，甚至有回落，對疫情樂觀，有機會開始向下，但提醒市民不應鬆懈。

稱身邊有人快測陽性無報

許樹昌：須多一周判斷

被問疫情是否見頂及回落，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為現階段難判斷、太早下定論，近期核酸陽性數字「無彈起」，但變數在之前數周大量市民快速測試。他說身邊不少人快速測試陽性並在家康復後沒呈報，包括退休或不需病假紙者，快測呈報數字未能完全反映疫情實况，須觀察多一周以判斷是否回落。他又表示，2月26日至3月5日快測陽性者呈報期未屆，須再看數字，才更清晰了解疫情。

許樹昌認為個案須回落至低位才推全民檢測，至於是每日3位數或4位數個案，則可再商討，並透過檢測數次以達至清零。他說未來兩周須盡快為安老院友打針，社區長者亦要盡快打針，以減感染後重症。

累計2937死 95%滿60歲

昨公布多281人死，包括180宗新增及101宗滯後公布；第五波累計2937死，死亡率0.49%，介乎11個月至112歲，年滿60歲者佔95%，年滿80歲者佔69%。90.7%死者及92.6%年滿80歲死者未打針或未完成接種。已打兩針整體死亡率0.07%，與未打針或未完成接種者的1.75%死亡率相差25倍；未打針或未完成接種的年滿80歲者死亡率達11.39%，較同年齡層已打兩針死亡率2.42%高出5倍。

昨新增180名染疫者在公院死亡，介乎47至112歲，其中167人年滿65歲，94人住院舍，122人無打針。較年輕死者包括長期病患或癌症病人，亦有沒長期病的48歲男子，3月6日快速測試陽性，兩日後到急症室，當時肚痛並有壞死性筋膜炎，醫院為他放膿，但最後出現出現細菌性敗血病，與新冠關係不太密切。許樹昌稱患者腸塞，細菌入血並休克，肺片「無乜嘢」，主要死因非涉新冠病毒。

48歲死者無長期病 主因非新冠

醫管局昨又表示，75人危殆及173人嚴重，71人留醫深切治療部。另外，因數據滯後，該局昨公布2月28日至3月8日多101人死亡，介乎52至103歲。另多23間院舍涉疫，第五波至今有722間安老院及248間殘疾院舍涉疫，涉22,070名安老院友及5900名殘疾院舍院友，分別佔29.4%及32.3%；至少1728名院友死亡，大都是安老院友。

明報記者

（新冠疫情）