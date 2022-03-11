殯業：有公院不許遺體化妝

沒有與會的善終服務統籌曾小姐向本報解釋，新冠離世者家屬及親友在辦喪事上會有不同擔心，例如會否觸犯限聚令、疫情問題、因染疫須隔離已未能認領遺體及辦理喪事等。另外，雖有殯儀館接受於靈寢室展示染疫遺體，但部分殯儀館及後會收2萬至5萬元消毒費，她一般建議家屬直接做「院出」，即醫院做簡單儀式後直接火化場，「可能因為現時經濟環境比較差，客人難突然安排這筆殮葬費，普遍都會做這個選擇」。

投訴申證明需時增數倍 部門接受意見

殯儀業商會理事長郭凱邦稱，醫管局、衛生署、入境處及食環署代表政府出席會面，席間業界提出多個問題，例如不論是否染疫死者，部分醫院都不允許家屬在院內為遺體簡單化妝及穿衣，「運作上好大障礙」。另外，業界亦提出往日在入境處辦死亡證約15分鐘便可，最近需一小時；又例如向衛生署申請「授權火葬屍體命令證明書」，往日約20分鐘，近日要等兩個小時。他說相關部門接受意見，但憂若政府人手配合不到，即使開了會亦未必能解決。

另外，東華三院日前宣布，從下周一起至4月20日寰宇殯儀館地下的3個靈堂，每天提供4個時段，每個時段為兩小時，給長生店以電話方式預訂，免收靈堂租金，最多可讓逾400個家庭舉行簡單喪禮。食環署本月初曾稱，已去信殯儀業並取獲支持，盡快協助家屬領回遺體辦理身後事，以紓緩公眾殮房和醫院殮房壓力。

（新冠疫情）