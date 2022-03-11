5院舍30員工住閉環酒店 羅致光：難全院強制

「強烈要求」參與 無疫80間優先

另外，政府目標下周五（18日）或之前為本港所有院舍院友接種至少一劑新冠疫苗，公務員事務局長聶德權昨在社交媒體稱，社署、衛生署、公務員事務局及勞福局前日成立「院舍新冠疫苗外展接種協調中心」，為做到「院舍疫苗全覆蓋」掃除任何障礙。他提到，截至前日全港約一半院友已打至少一針，約170間院舍仍未有外展隊上門，局方會盡快安排，而截至2月底，830間院舍中仍有約6400名院友或其家屬反對打針，佔整體院友人數約11%。

九龍維景酒店被徵召為院舍「閉環管理」的指定酒店，總經理廖惠民稱，至昨日累計約30名院舍員工入住，涉全港各區4至5間院舍，酒店亦為內地照顧員提供住宿，首批50名今日入住，當局招聘近千名內地員工，有信心有一定入住率。他又稱，酒店暫只被徵召作宿舍3個月，當局稱會視乎情况縮短及延長。社署稱，院舍員工所住指定酒店不會接收確診者。

部分院舍空地增貨櫃 供臨時住宿

被問如非全院參與「閉環管理」會否影響成效，羅致光稱措施是希望盡量降低風險，「永遠不能做到百分百」，「戴口罩都不是百分百（減低感染風險）」。「閉環管理」會安排專車接送上下班，為減交叉感染風險，專車只會服務指定一間院舍，前日已有院舍員工入住指定酒店；當局會在部分院舍空地及停車場增設貨櫃屋供臨時住宿、院內禮堂和活動室亦可改作宿舍，現有20間機構、30間院舍以此形式參與。

未開業兩院舍 接收沒染疫院友

對於「逆向隔離」沒染疫院友，羅致光稱現已開展，安排兩間未開業空置院舍接收，視乎人手及地點配置陸續增加，又指政府招聘內地照顧員不容易，因要照顧大批體弱確診者，薪酬連津貼3萬多元並非特別有吸引力；而照顧員會分每批約30至50人來港，首批30多人已在工作，第二批正訓練，一兩天內可加入。

（新冠疫情）