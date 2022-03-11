三簽同意書兼投訴 院友折騰一年獲接種

需外出打針 家屬質疑增感染風險

在英國任醫生的楊先生稱，去年初已首次簽同意書，惟年過90的嫲嫲經醫生評估為不適合；事隔約一年，院舍再問須否打針，一家第二次簽同意書後沒回音；近兩個月前，一家再向院舍提出打針請求，職員着他們在網上簽同意書，至2月16日，院舍表示嫲嫲已獲評估適合打針，但家屬需再郵遞同意書。

政府早在1月27日宣布，當院友獲確認適合打針後，除需向未能表達同意的院友的家屬或監護人查詢，否則就能打針，楊先生認為嫲嫲早已表明意向，質疑院舍以簽署同意書拖時間。最終經投訴後，嫲嫲上月23日獲安排往私家診所打科興，楊認為外出會增感染風險，「點解要折騰老人家？」

院舍：院內只一醫生助打針 需分階段評估

明愛利孝和護理安老院回覆本報稱，家屬一般來說毋須簽署數次同意書，但無直接回應何以上述個案需多次簽署。該院稱只有一名醫生同意協助打針，故需分階段為所有院友評估並安排接種。上年7至11月已替同意且獲確認適合打針院友打兩劑科興。至於為何未能在院舍打針，院方稱有關部門到院舍視察後，認為設備及條件未能儲存部分疫苗，故有院友需外出接種。

業界：有醫護要求須簽字 政府講得簡單

有院舍業人士表示，縱然政府稱除非院友監護人或家人以書面反對否則就能打針，但有醫護為「保護自己」，仍要求家屬或院友簽同意書，「唔係所有嘢都好似政府講到咁簡單」，盼社會勿將所有責任推給老人院。

社署回覆查詢稱，因應疫情趨嚴峻，政府已呼籲到診醫生及醫療機構調動資源，優先為院舍提供服務，另組織專門接種隊，盡早為院友評估及打針。該署沒回覆院舍仍要求家屬遞交同意書是否適合、會否向相關院舍提出罰則等。

（新冠疫情）