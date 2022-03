港大研究：禁晚市無助減病毒繁殖 張宇人倡鬆綁 梁子超：不能靠個別推論改政策

【明報專訊】港大團隊發布研究文章,分析本港第三、四波新冠疫情間,政府實施餐飲處所防疫限制的成效,稱禁晚市堂食對降低病毒繁殖率並無影響(did not have an effect)。飲食界立法會議員張宇人認為研究具建設性,盼政府在疫情防控與經濟活動之間取平衡,放寬晚市堂食至晚上10點。呼吸系統科專科醫生梁子超認為,不能單靠個別研究的推論而更改公共衛生的防控政策。