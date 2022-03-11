港大研究：禁晚市無助減病毒繁殖 張宇人倡鬆綁 梁子超：不能靠個別推論改政策

研究於美國疾病控制及預防中心一份學術期刊發表，整合本港第三及四波疫情間政府實施所有防疫措施，包括酒吧關閉、食肆開放時間、在家工作，並計算其效用有7日滯後（7-day lag）。團隊發現第三波疫情的防疫措施生效日，即前年6月27日，病毒繁殖率高達4.5，每患者可傳染4.5人，約一周後減至小於1，但稱減幅有53%與其他防疫措施相關，反映禁晚市堂食不影響病毒繁殖率下降。

研三四波措施 港大：未能排除更早禁會否有效

在第四波疫情、前年11月16日，團隊稱病毒繁殖率為3.1，在防疫措施生效後急降至約1，減幅有40%與其他防疫措施有關。港大團隊強調，未能排除倘政府更早禁晚市堂食，或在發病率較高地區推出，措施或仍有效。

梁子超認為，除非研究可給予全面證據，證明政策不影響主要傳播途徑，否則不能在疫情高峰時採納研究結果。他說，聚會期間飲食屬本港爆發疫情主要傳播途徑，尤因晚市堂食大多涉跨家庭聚會及慶典，與午市堂食屬「兩碼子的事」。他又認為，即使放寬晚市堂食，而未有放寬二人限聚及跨家庭聚會限制，對食肆亦無實際意義。

未料可重開急撲快測包 髮型屋：未來不樂觀

晚市未有，髮型屋昨日則於停業28日後重開。佐敦、太子一帶快剪店中午時分均有人龍。排隊剪髮的周先生稱，政策在疫情感染人數未見大降時放寬，笑說「可能政府的人都覺得（髮型）『核突』，都想剪」。尖沙嘴一間髮型屋負責人盧小姐稱，沒預料可3月開業，日前臨忙訂購快速測試包供員工上班前檢測，對於未來則不抱樂觀，「面對香港政府，有好多事你無得擔心，要你閂就閂，要你開就開」。

香港美髮美容業商會會長江樹林說，停業期間部分人已轉行，加上有人染疫，人手少近兩成多。他相信未來缺人情况將好轉。他不解為何髮型屋列入表列處所，不知政府基於什麼數據及標準。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，市民理髮時與店員有較密切接觸，提醒顧客及理髮店職員務必戴口罩。

另外，港燈再推出「延交電費」計劃。合資格中小企餐飲食肆客戶可申請由3月起未來3個月的電費延遲兩個月繳交，預計港島區約有1000間食肆受惠。

明報記者

（新冠疫情）