閉幕決議續提愛國者治港 汪洋：政治立場不能含糊

決議與汪洋開幕致辭一樣只提及貫徹一國兩制，無提及港人治港或支持特首依法施政等，並一如以往繼續放在涉台的「堅持一中及九二共識」、「反對台獨」的部分之前。

對比過去5年政協決議，今次決議是連續第二年提及「愛國者治港」，去年則是堅定支持全面落實愛國者治港。2018年、19年、20年先後提及全面準確貫徹港人治港、高度自治方針、嚴格按基本法辦事，支持特區政府及行政長官依法施政、促請港澳與內地青少年交流等，今年及去年均無提及上述字眼。

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析中央近日頻提愛國者治港，相信中央日後除更好運用對港管治權，也要提升特區管治能力及水平，加強愛國者戰線。他提及，國家主席習近平去年接見特首林鄭月娥述職，將愛國者治港作為解決香港問題的鑰匙。

至於決議連續兩年無提及港人治港、高度自治等字眼，劉兆佳分析是突出工作重點，日前開幕汪洋也沒提上述字眼，認為應與總理李克強的工作報告一同閱讀，毋須太敏感。劉重申，港人治港、高度自治一說已經寫入中共「第三份歷史決議」，作為處理台灣的政策，「唔講有咩所謂？」

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