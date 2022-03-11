伊院轉變出緊急警示 林鄭：符合使用要求

市民李先生在電台節目《千禧年代》表示，前日駕駛途中收到信息，放在車頭的兩部電話同時響起，形容做法擾民及危險，令駕駛者分心，「萬一發生交通意外，我真係多謝政府」。聽眾盧女士形容警報發出的刺耳聲「以為好似人哋打仗咁，要入去防空洞」。

昨被兩度問及使用緊急警示系統的準則，林太形容周三情况是「一個適合的應用」，稱沒有人懷疑現時本港處於公共衛生的緊急狀態。政府以往向市民發出緊急公告依靠短訊服務，但需4個小時或以上才能逐批傳送信息予手機持有人，未有登記的電話儲值卡未能收到。

電台聽眾稱擾民危險

林鄭：見很多市民說系統不錯

記者提到坊間有市民恐慌，林太反稱看到很多市民在其他平台，說緊急警示系統不錯，但不排除有部分市民沒心理準備下，會「微微焦慮」。她又稱，將來如果有緊急情况，需向全社會作出警示，相信市民便會知道是怎樣一回事。她不希望市民因被嚇倒而關掉警報，稱當全社會都接收到信息，接收不到者會不利，又認為「所有緊急警示都不會有心理準備」。不過林太稱警報周三響起時她在使用電腦，稱那刻稍覺奇怪，但認為是值得要做的事，令全港市民都適時掌握信息。

食衛局長陳肇始昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，醫院需時轉移病人，市民或會到伊院求診，認為有時間性及迫切性提醒市民避免前往伊院。她說，今次是政府首次用系統發出警示，將會回應市民意見包括調整警示的聲響，但強調政府會透過系統發緊急通知，呼籲不要關閉功能。

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