梁萬年：第五波屬特區治理能力大考 稱要精準平衡抗疫保大局 梁栢賢斥官場層層上卸等指示

梁萬年前日在本報訪問曾指出，特區政府決策及方案要有明確時間表、路線圖及責任人。他昨在中新社的訪問中，再次評論特區政府抗疫策略及效率，又表示香港最終要達到抗疫、市民正常生活的精準平衡，以及抗疫措施與保持大局、地位穩定，尤其香港經濟地位穩定的精準平衡。

梁栢賢籲政府放權官員 特首「追單」監督

梁栢賢向本報稱，部門首長等局長，局長等特首決定，促請政府「放權放責」；問責官員及部門官員分工不清令人混淆，問責官員處理技術問題，但多個負責具體執行的部門首長儼如「失蹤」，例如食環署長要回應屍體及醫療廢物堆積問題、衛生署長要交代社交距離措施的「退場」機制。他建議「特首不用日日做記者會，不如去追單，要求官員向市民交代」。他舉例2003年處理SARS，他和時任衛生防護中心總監曾浩輝兩人拍板不少主要決定。

全國港澳研究會副會長劉兆佳形容，今次疫情危機是對特區政府管治能力及水平的考牌作，中央全面管治權下可對特區政府治理問責及監督。他不評論特區政府會否考牌合格，但說日前港澳辦主任夏寶龍重提官員就職誓辭，中央當然對港府有些失望，「如果做得好，使咩咁講」。

林哲玄：政策常變 證抗疫計劃大失預算

醫衛界議員林哲玄表示，政府目前未能交出路線圖，或擔心之後有變，市民無所適從，他認為政策常變反映全盤抗疫計劃大失預算。他又認為，全系統的配合有缺失，舉例醫管局未發揮跨聯網統領作用調配醫院人手，政府要求私家醫院、私家診所配合，仍未發揮清楚作用。

特首林鄭月娥昨在記者會被問到覺得政府在主體責任的表現如何、香港自身是否需要反思？林太稱，自己完全理解何謂主體責任，亦每天實踐，責任也包括當疫情遠超香港應對能力時要向中央求援，具體執行及落實中央支援還是由她本人指揮。

明報記者

（新冠疫情）