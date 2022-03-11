防護中心：無法知市民有否快測 鼓勵陽性者通報

前日起抽查部分個案

歐家榮表示，已委託承辦商每日從快速測試呈報陽性的市民中，抽取部分人作核酸檢測覆核，被選中者將收到電話通知，承辦商上門送遞檢測包，市民按包裝指示採樣並將樣本放回門外，之後會有人收取。他指出，覆核檢測呈陽性的個案會收到短訊通知，如有陰性結果，將了解原因。

盡快提供中文版隔離令

早前有網民聲稱不會申報，昨被問到政府如何確保所有快速抗原測試陽性的市民均會在網上呈報、沒呈報會否有罰則。歐家榮回應稱，檢測並非在醫療機構或社區檢測中心進行，屬市民自行、自願安排，在私人地方進行，政府無法得悉哪些市民曾測試，但鼓勵快速抗原測試呈陽性的市民盡快通報，讓當局掌握實際數據以作出合適的抗疫措施安排。

現時的隔離令及檢疫令只有英文版本，部分市民或未能理解內容，歐家榮表示，當局會盡快提供附帶中文的版本，建議現已收到隔離令或檢疫令的巿民留意文件上的日子，有關日期是完結隔離的日子；他亦向受影響市民表示「唔好意思」。

至於較早前啟用、供核酸檢測陽性的染疫者提交個人資料的「傳染病公眾平台」，歐家榮說系統早前經人手處理，以郵遞方式向市民發出隔離令及檢疫令，上述平台已建立電子系統，有關巿民昨日起能夠透過短訊連結，在網上平台領取隔離令或檢疫令。

（新冠疫情）