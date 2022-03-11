伊院集中收疫者 有大角嘴急症送港島 東華三院馮堯敬轉定點醫院

醫管局總行政經理何婉霞昨稱，馮堯敬醫院今日零時起轉作定點醫院，該院老人科日間醫院服務已暫停，留醫者陸續轉至大口環根德公爵夫人兒童醫院以及麥理浩復康院，院方已規劃新冠患者出入路線及增加通風設備，並為員工提供感染控制培訓及防護裝備。

至於已公布將轉為定點醫院的律敦治醫院及靈實醫院，何表示仍在預備。

部分醫院急症擠滿 心臟問題中風要等

伊院轉作定點醫院後，只接收有性命危險及孕婦的救護車個案，據醫護反映，部分醫院急症室因此個案急增，有長者從大角嘴送往港島醫院，另有多名深水埗長者送往新界醫院。有公院資深醫生形容有急症室近癱瘓，患者擠滿急症室，一度連剛到埗的救護車也無法安排病人下車，即使報稱有心臟問題或懷疑中風，也要等候長時間才可接受治療，認為當局做法等同犧牲非新冠病人，只為治療新冠患者「交功課畀阿爺」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說伊院轉型後，廣華及聯合醫院壓力會較大，但伊院集中收新冠病人，也令部分醫院減少處理新冠病人。他說伊院會處理較多新冠重症，靈實醫院及東華三院馮堯敬醫院會接收輕症、正康復、需照顧及暫未能回家的新冠長者。上周觀塘及沙田新冠個案較多，他說除了聯合醫院，威院目前壓力也大，眼科及外科也協助處理個案。

醫管局公布，伊院已處理逾四分之一需出院或安排轉院者，亦已向兩間私家醫院轉介約60名病人，私院初步確認會收其中約20人。醫管局總行政經理鄧錦成昨在港台《千禧年代》稱，伊院及廣華急症室於本月5日有約500名病人等候，已安排當中逾200人上病房。

伊院處理逾四分之一出院轉院者

另外，新世界發展昨宣布，撥出沙田凱悅酒店近100間房供醫管局前線醫護免費入住，並「加碼」捐10萬套快速抗原檢測包予基層市民等。

（新冠疫情）