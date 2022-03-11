圍封檢測送入營 市民投訴隔離日數「被清零」

圍封前陽性 再被要求檢測

本報收到讀者吳先生投訴，他說早於2月28日的快速測試呈陽性，開始居家隔離，隔離期至3月14日，他曾前往指定診所，亦被告知14號隔離期滿。政府本月7日推網上快速測試呈報平台，他同日登記獲家居隔離令，亦列明隔離至14日。

惟吳先生位於觀塘順天邨的居所周二遭圍封，他雖向圍封人員表明正居家隔離，仍被要求落樓檢測，翌日收到初步陽性短訊通知，即致電短訊上醫管局熱線查詢，獲告知可繼續居家隔離，對方並記下資料，稱會有職員再聯絡他，惟吳一直未收到電話，昨日凌晨更被送往青衣社區隔離設施，但被發出新的隔離令，隔離期延長8天，至3月22日。

讀者范先生上周五（4日）的快速測試呈陽性，呈報後獲發家居隔離令至本月18日。他所住大廈周二晚遭圍封，他亦被要求檢測並得陽性結果，終獲發本月22日屆滿的隔離令，並要入住青衣社區隔離設施。

無故「加監」 議員批做法亂

吳先生不滿各部門職員指示不一，現時更無理被「加監」，與兩名陌生人同處一室，毫無私隱。范先生不解為何要延長隔離，質疑各部門各自為政，未有系統化安排確診者，導致他意外被延長隔離。

歐家榮：陽性者可免驗核酸

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨回應稱，圍封強檢下所有人均要檢測，但陽性個案可獲豁免核酸檢測，而圍封前兩日確診的居家隔離新個案，亦會送去社區隔離設施。歐又指不論經核酸檢測或快速抗原測試，隔離期均由取樣本日以「第0日」計算，但他未有回答為何經圍封強檢後需重新隔離14天。

本報向衛生署查詢重新計算隔離期的原因和為何患者居家隔離時仍被要求強制檢測，未獲解答。對於政府職員指示不一，衛生署和醫管局均無回應。

陳凱欣批評，前線人員要求抗原測試陽性患者再檢測，執行上與衛生署說法不同，部門欠缺溝通，令患者感到混亂。她建議，圍封人員拍門時加入詢問住戶是否正接受家居檢疫的程序，避免「捉錯人」。

（新冠疫情）