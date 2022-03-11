青衣方艙屬「應急標準」 謝振中：新設施改用坐廁

「￼家知港人唔慣踎廁」

謝振中在港台節目《千禧年代》表示，青衣方艙醫院使用率約八成，由於完成檢疫者離開營地後，需時清潔及消毒房間，故入住率很難達至百分百。位於前新田購物城、另一個由中央援建的社區隔離設施前日已交付港府，謝振中說，上述設施同樣沒有獨立廁所，但當局聽到市民意見後，「我哋𠵱家大概知道香港人都唔慣去踎廁」，故從新田方艙醫院開始，往後所有相關設施均改用坐廁。

1職員應對50單位

對於早前有隔離者投訴未能選擇膳食，謝振中說承辦商每日會提供4至5款食物，市民可要求更換食物。他又稱，現時約50個單位會由1名職員提供協助，隔離者可透過WhatsApp聯絡工作人員，但他建議應避免在繁忙時段提出請求，「搭過飛機都知，派緊餐就唔好問佢攞杯麵」，員工將在「可行的時間」處理市民的需求。他又承認曾因房間緊絀，安排過不相識的市民同房，但重申會盡量安排一人或一個家庭入住同一單位。

林鄭：現會安排同家庭入住同單位

林鄭月娥接受新華社專訪時，亦有為方艙醫院房間分配情况解畫，稱曾有來自不同家庭的市民入住同一單位後「發生一些摩擦」，故現在會安排同一家庭的染疫者入住同一單位。她又表示，市民入住臨時隔離設施平均日數為5天，盼隔離者在短時間內能夠配合。

衛生防護中心曾透露，有圍封強檢的陽性患者拒絕入住隔離設施，保安局長鄧炳強昨早在記者會重申，衛生署發出的隔離令具法律效力，市民無權選擇隔離與否，執法人員會切實執行，若確診者拒絕進入隔離設施，或會觸犯妨礙公職人員罪，可被罰款5000元及監禁兩個月；若在隔離期間離開隔離設施，亦有可能被罰款5000元及監禁半年。

目前保安局管理23個社區隔離設施，包括青衣和前新田購物城的隔離設施，共涉18,800個房間或牀位，直至周三晚入住率佔整體超過四成。鄧炳強稱，中央援建的大型設施，共用洗手間和淋浴間的安排，與亞博館或醫院的設施屬類似。

（新冠疫情）