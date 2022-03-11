將有7萬單位牀位 林鄭：抗疫力增20倍 疫情見頂續建牀 專家促「諗一諗」

林鄭月娥昨提到當局正從5個來源增加隔離設施（見表），其中中央援建項目包括已投入服務的青衣和新田隔離設施（又稱方艙醫院）等，預計月底前共能提供2萬張牀；竹篙灣和啟德前跑道區的隔離設施約有2萬張牀，最快5月起分批投入服務。她又稱，物流承辦商每天會到廉署總部領取地址和物資包到全港派發，盼市民諒解，有別於檢測和興建隔離設施，運送物資無法向內地借力，會全政府動員盡最大努力去做。

梁萬年：若不做強檢也是基於科學

國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受中新社訪問時提及，全民強檢有時機問題，香港仍在研究會否推遲或是否推行，若推遲至4月、5月，甚至不做，也是基於科學的思維和求證的方法。

專家稱如戴10條安全帶

或不如花錢買藥善用資源

有不具名的公共衛生專家稱，借鑑外國經驗，疫情到高峰便要開始鬆綁，指政府現應思考退場，完善防疫機制；本港需否不停建隔離設施，指第五波無7萬隔離設施都可令疫情回落，「未來是否真有需要？到底要7萬？還是2萬？」他舉例，不停加設施猶如戴10條安全帶，以為好安全，但令社會綁到動彈不得。他認為應先有策略，再盤算精準措施，並善用公共資源，說不定花錢買口服藥比建隔離設施更有效防重症死亡，現亦應要思考如何恢復經濟活動。

病人政策連線主席林志釉認為梁萬年的說法證明現時並非做全民強檢的時機，當局應盡快釋除市民疑慮，集中資源減少感染、重症及死亡，否則只會虛耗社會的專注力。實政圓桌立法會議員田北辰認為，既然本港有龐大抗疫資源，政府應制定包括全民強檢在內的長遠計劃，否則尾大不掉，社會仍然沒有重啟的曙光。選委會界別議員陳凱欣認為，在集中減少重症和死亡的同時，政府應善用援港資源，加大圍封部分高風險地區，防病毒進一步擴散。

梁子超：需確保患者24小時內隔離

保安局稱截至昨天，消防處安排入住隔離設施的專線收到1.9萬個信息，撇除其中一半沒有提供完整資料，或並非要求入住設施，目前有1700宗個案獲安排入住設施，另有300宗正在安排。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，當局要加大培訓人手，確保染疫者在檢測至被送往隔離的過程於24小時內完成，以減低病毒在社區擴散風險。據了解，消防處專線從收齊確診者資料到安排他們入住隔離設施，平均可在24小時內完成。

5間供密切接觸者入住的檢疫中心提供815個單位，截至昨中午僅有17個單位正被使用，涉22人，使用率約2%。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，隨着個案愈來愈多，檢疫中心不足以應付全部密切接觸者，政府早前已實施居家檢疫，陽性個案的同住家人會居家隔離。他稱，對於使用量較低，會不時檢視，並陸續安排之前用作檢疫中心的地方轉為社區隔離設施。

陳肇始：河套區醫院主要內地人營運

另外，食衛局長陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，醫管局已初步洽商內地醫療團隊來港具體支援模式，而內地團隊主要包括醫生及護士兩類人員，均有治理新冠患者的經驗。至於落馬洲河套區應急醫院，她指設施仍在興建，一直與深圳市衛健委合作處理，由於本地醫護人手單薄，內地會作更多支援，該院主要會由內地人員營運。

明報記者

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（新冠疫情）