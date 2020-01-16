第五波圍封107次 尋逾1.3萬患者

政府昨公布，葵涌石籬邨石寧樓污水樣本驗出新冠病毒呈陽性，大廈圍封強檢，另多個地區污水病毒呈陽性，包括北區彩園邨、葵青區大窩口邨和葵賢苑，以及沙田第一城等27個屋苑及屋邨，民政事務處今起向有關地點12萬名居民、清潔工及物業管理員派發快速測試套裝。

確診比例1月0.1% 3月13.1%

據環保署統計，第五波截至本周一，因污水陽性強制檢測達21次，找出188名隱形患者；對污水陽性區域圍封強檢107次，發現13200名隱形患者。因污水陽性而圍封強檢找出的確診個案持續上升，1月底只找到0.1%確診個案，至3月初增至13.1%。

環保署聯同渠務署在全港設立154個定點污水監測站，覆蓋全港500萬人口，每日採集110個污水樣本。渠務署每早會於污水井抽樣本，晚上完成檢測，若某區監測站病毒量較高，會在其上游污水井設臨時採樣站，尋找陽性污水源頭，鎖定高風險大廈。

本月初，環保署從污水樣本分析出九龍城1區污水樣本含高濃度病毒量，篩查出區內可能排放病毒的大型屋苑，於各屋苑終端沙井設立臨時採樣點，檢測發現德朗邨污水樣本含病毒量較高圍封強檢，從約1.5萬人中發現2110宗初步陽性個案。

環保署：污水檢測病毒量有改善

環保署副署長徐浩光說，疫情在社區爆發嚴重，人口密度愈高的地方風險愈大，特別是大型公屋，較大可能驗出污水呈陽性，故會特別留意公屋的檢測結果。他說，在資源限制下不能強檢所有地方，因此該署每天比較不同污水井樣本檢測結果，在相對高病毒量區域圍封強檢。

徐浩光又表示，近來從污水檢測中已看見改善迹象，污水病毒量有下降趨勢。他解釋，如污水Ct值（循環數閾值）達24則為高風險，一般風險較低則是28至30。

（新冠疫情）