林鄭請中央派內地醫護來港 入北大嶼亞博處理重症

【明報專訊】特首林鄭月娥表示，已向中央請求派內地醫護支援香港，透過加入更多醫療人手，以加強北大嶼山醫院感染控制中心及亞博館處理新冠病毒重症病人的能力。同樣由中央援建的落馬洲河套應急醫院，林太表示會爭取於4月內分階段投入服務，該設施亦由內地醫療團隊支援。病人政策連線主席林志釉稱現時醫護不足，認同內地醫護來港，但提到若發生醫療事故，或無法追究。
林哲玄：何不接受國家標準？
林鄭月娥昨表示，現時確診數字仍高踞不下，難以做到「牀等人」，故須按新冠病人的病情分流和分層治療，特別是針對長者，她說政府會盡快設立更多長者隔離及暫託社區設施，讓一些病情較輕或已穩定的長者病人使用，但他們仍須有醫護監察下康復。她說目前已投入服務的亞博館約1000多張牀位，以及即將啟用的啟德遊輪碼頭隔離及暫託中心總共有1200張病牀，但現時欠缺一定的醫護人手才可以投入服務，政府一方面會繼續盡最大努力提供誘因在本地招聘，同時從內地輸入照顧員。 本報昨向食衛局查詢輸入內地醫護的進展，至截稿前未獲回覆。
醫療衛生界立法會議員林哲玄稱香港醫護人員已盡最大努力，惟已超負荷，內地醫護支援屬合適做法。他解釋，顧問醫生、副顧問醫生及前線醫生屬一隊，建議內地醫護一隊加入，做法較為獨立，亦可提升功效。他認為初期或有磨合問題，惟香港一直都有內地醫護在港工作，認為問題不大。林哲玄稱，需信任國家有國家標準，「看不到為何香港標準是獨一無二，為何在緊急時候不可接受國家標準」。他認為內地醫護毋須跟香港註冊方法，「但全世界醫生做事方法大同小異」。
林志釉憂無法追究醫療事故
病人政策連線主席林志釉稱現時醫護不足，病人得不到適當治療，亦影響非感染新型冠狀病毒的病人，認為做法合適。他相信來港醫護均經一定訓練，有處理疫情相關經驗。他認為可讓內地醫護有限度註冊，同意若發生醫療事故，或無法追究。他說內地醫護若因做得不妥當引起索償，特區政府屆時要負賠償責任。
政府上月24日引用《緊急法》，容許政府豁免人或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求，意味可免註冊或領牌引入內地醫護及檢測人員。
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