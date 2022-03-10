林鄭請中央派內地醫護來港 入北大嶼亞博處理重症

林哲玄：何不接受國家標準？

林鄭月娥昨表示，現時確診數字仍高踞不下，難以做到「牀等人」，故須按新冠病人的病情分流和分層治療，特別是針對長者，她說政府會盡快設立更多長者隔離及暫託社區設施，讓一些病情較輕或已穩定的長者病人使用，但他們仍須有醫護監察下康復。她說目前已投入服務的亞博館約1000多張牀位，以及即將啟用的啟德遊輪碼頭隔離及暫託中心總共有1200張病牀，但現時欠缺一定的醫護人手才可以投入服務，政府一方面會繼續盡最大努力提供誘因在本地招聘，同時從內地輸入照顧員。 本報昨向食衛局查詢輸入內地醫護的進展，至截稿前未獲回覆。

醫療衛生界立法會議員林哲玄稱香港醫護人員已盡最大努力，惟已超負荷，內地醫護支援屬合適做法。他解釋，顧問醫生、副顧問醫生及前線醫生屬一隊，建議內地醫護一隊加入，做法較為獨立，亦可提升功效。他認為初期或有磨合問題，惟香港一直都有內地醫護在港工作，認為問題不大。林哲玄稱，需信任國家有國家標準，「看不到為何香港標準是獨一無二，為何在緊急時候不可接受國家標準」。他認為內地醫護毋須跟香港註冊方法，「但全世界醫生做事方法大同小異」。

林志釉憂無法追究醫療事故

病人政策連線主席林志釉稱現時醫護不足，病人得不到適當治療，亦影響非感染新型冠狀病毒的病人，認為做法合適。他相信來港醫護均經一定訓練，有處理疫情相關經驗。他認為可讓內地醫護有限度註冊，同意若發生醫療事故，或無法追究。他說內地醫護若因做得不妥當引起索償，特區政府屆時要負賠償責任。

政府上月24日引用《緊急法》，容許政府豁免人或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求，意味可免註冊或領牌引入內地醫護及檢測人員。

（新冠疫情）